En ocho años, el Gobierno de México ha tramitado 269 peticiones formales para que Estados Unidos le entregue a personas que son reclamadas por la justicia local, de las cuales solo 36 han sido solucionadas . La Presidenta Claudia Sheinbaum reclamó la falta de reciprocidad judicial por parte del vecino del norte y defendió la exigencia que mantiene su Administración sobre solicitar información adicional en procesos contra mexicanos señalados por Washington, entre ellas el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico .

Los datos sobre las extradiciones no resueltas por parte de EU fueron expuestos durante "La Mañanera" de la Presidenta por el titular de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco.

México, firme en la solicitud de pruebas

Velasco señaló que de los requerimientos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición; mientras que de las 50 solicitudes de detención provisional aún abiertas, en 47 casos las autoridades estadounidenses pidieron información adicional.

"En 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho, el gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional . Es decir, una práctica común entre los dos países que se requieren elementos adicionales", sostuvo.

El titular de la SRE sostuvo que solicitar pruebas complementarias en casos de extradición o detención provisional está previsto en el tratado entre ambos países.

"La conclusión jurídica [...] permite a los gobiernos pedir, en cualquier momento del proceso, que tiene varias fases, mayor información sobre las solicitudes de extradición", afirmó.

Velasco explicó que México está obligado a revisar exhaustivamente las solicitudes antes de proceder, especialmente cuando involucran a ciudadanos mexicanos .

Añadió que, si la descripción de un delito es insuficiente, el Gobierno de México tiene la obligación legal de requerir más elementos.

"Naturalmente que si hay una solicitud o una expresión del delito que es demasiado vaga o genérica, podemos o tenemos más bien la obligación de solicitar mayor información previo a proceder", apuntó.

El Gobierno mexicano defendió este criterio ante críticas surgidas tras las acusaciones de autoridades estadounidenses contra 10 mexicanos, incluido Rocha Moya, al insistir en que el procedimiento responde a obligaciones jurídicas .

El reclamo de Sheinbaum a EU

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum reclamó falta de reciprocidad en la cooperación judicial bilateral y citó casos de alto impacto pendientes.

"Hay casos gravísimos para México, factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada, [el caso] Ayotzinapa; no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México", añadió.

La tensión desatada entre México y EU

Rubén Rocha Moya solicitó hace poco más de dos semanas licencia para separarse temporalmente del cargo como gobernador de Sinaloa mientras la Fiscalía General de la República (FGR) investiga su caso tras las acusaciones del Departamento de Justicia del país del norte en el que es señalado, junto con otros nueve funcionarios mexicanos, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El caso ha generado una fuerte controversia política en México y ha aumentado las tensiones en la relación bilateral con Estados Unidos .

Con información de EFE.

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