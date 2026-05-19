EU pide combatir con firmeza el terrorismo, sea iraní o del Cártel de Sinaloa

Este martes por la mañana, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se dirigió a los socios del país para solicitar “firmeza” para combatir a los diferentes tipos de terrorismo, en un abanico en el que incluyó a Hizbulá y al Cártel de Sinaloa.

Se centran en Irán, pero incluyen al Cártel de Sinaloa

"Nuestros socios europeos han de unirse a Estados Unidos para tomar medidas contra Irán mediante la designación de los financiadores y el desenmascaramiento de sus empresas fantasma y pantalla, el cierre de sus sucursales bancarias y el desmantelamiento de sus aliados", afirmó Bessent en París, en la apertura de la quinta conferencia internacional sobre las maneras de frenar la financiación del terrorismo.

"Nuestros socios en todo el mundo -agregó- tendrán que responder con fuerza ante la variedad de terroristas a los que nos enfrentamos, desde Hizbulá hasta el Cártel de Sinaloa".

El responsable estadounidense centró su discurso especialmente en Irán y lamentó que dé la sensación de que su país se encuentre "solo" a la hora de luchar "con determinación" contra lo que denomina como "terrorismo iraní".

"Si comparten nuestra indignación ante la agenda desestabilizadora de Irán, los terroristas que pretenden tomar como rehén a la economía global, los carteles de la droga que envenenan a nuestras comunidades y las amenazas a vidas inocentes, este es el momento de unirse a los Estados Unidos para actuar de manera enérgica", instó.

Justifican política de castigar a ciertos gobiernos

Asimismo, abordó la política de sanciones económicas que practica Washington para castigar a ciertos gobiernos y aclaró que la misma "se ajusta cuidadosamente" a los "objetivos específicos" de Estados Unidos.

"Vimos esto con las acciones históricas del presidente con Siria, y lo estamos presenciando de nuevo a medida que los Estados Unidos guían a los venezolanos hacia la prosperidad tras décadas de represión", explicó.

Bessent agregó que su país ayudará "a las instituciones financieras a centrarse en los esquemas más sofisticados de evasión de sanciones financieras terroristas".

"Las sanciones no deberían prolongarse tanto tiempo que sus efectos previstos acaben creando consecuencias imprevistas. Las acciones más eficaces son enérgicas, dirigidas y con plazos definidos para generar efectos específicos", aseguró.

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OB