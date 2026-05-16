La entrega en Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa, cierra la pinza sobre el exgobernador Rubén Rocha Moya. Sus posibles acuerdos como testigos cooperantes amenazan con destapar la profunda red de corrupción y narcotráfico que operaba desde el gobierno estatal, pero faltan más personajes por entregarse, según los señalamientos de Estados Unidos.

Dos piezas centrales en el caso de los políticos de Sinaloa acusados por Estados Unidos de colaborar con el narco cayeron, lo que agrava la situación del gobernador morenista con licencia Rubén Rocha Moya, quien sigue sin aparecer.

Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y Finanzas de Sinaloa, respectivamente, se entregaron a las autoridades estadounidenses dos semanas después de ser acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

¿Cómo fue la entrega de Gerardo Mérida Sánchez?

El general retirado del Ejército, Mérida Sánchez, compareció ya en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos que el Departamento de Justicia le imputa relacionados con recibir sobornos y facilitar las operaciones de tráfico de drogas de “Los Chapitos”.

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Sin embargo, una fuente del Departamento de Justicia aseguró a El Universal que el militar ha sido aceptado en calidad de testigo cooperante y, posiblemente, protegido, si se demuestra que su vida corre peligro.

El general entregó una información inicial para que el gobierno de Estados Unidos lo integrara en el caso judicial que está en marcha , según la fuente consultada.

Indicó a este diario que el militar veracruzano compareció brevemente ante la jueza Sarah Netburn y después fue ingresado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, la prisión en la que se encuentran el capo Ismael Zambada García, "El Mayo", y el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que se le identifica con el número 62685-512.

Mencionó que el exsecretario de Seguridad Pública no opuso resistencia y que evidentemente sabía que su nombre estaba en todos los puertos de ingreso a Estados Unidos, y que, al aceptar ser remitido al Distrito acusador, en este caso Nueva York, sin disputar la entrega o la identidad en Tucson, aceleró todo para comenzar su proceso judicial, que oficialmente inició ayer.

En tanto, el gabinete de seguridad confirmó que Mérida Sánchez ingresó a Estados Unidos desde el pasado lunes, después de llegar a la ciudad de Hermosillo, Sonora, y cruzar por la garita de Nogales hacia Arizona, donde fue arrestado y puesto bajo custodia de agentes del Servicio de Alguaciles, quienes lo llevaron a Nueva York.

¿Qué pasó con Enrique Díaz Vega?

Mientras Gerardo Mérida comparecía en la Corte de Nueva York, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas en el gobierno de Rocha Moya, de 2021 a 2024, también decidió entregarse al gobierno de Estados Unidos desde Europa , donde se encontraba de vacaciones.

Una fuente del gabinete de seguridad afirmó que Díaz Vega, considerado operador financiero de Rocha Moya, busca llegar a un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia, que lo acusa de ayudar a “Los Chapitos” a colocar dentro del gobierno estatal a funcionarios corruptos para proteger sus operaciones de tráfico de drogas.

Además de actuar como enlace entre los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera y el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya .

"Antes de las elecciones a gobernador de junio de 2021 en Sinaloa, en las que Rocha Moya fue elegido gobernador, Díaz Vega entregó a los líderes de ‘Los Chapitos’ los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya, para que Los Chapitos pudieran amenazar y obligar a esos oponentes a retirarse de la contienda por la gobernación", señala la acusación del Departamento de Justicia.

De acuerdo con la fuente consultada, en los próximos días el empresario podría comparecer en la Corte de Nueva York, en la que se prevé declarar no culpable de las acusaciones en su contra.

El periodista Carlos Loret de Mola confirmó este viernes que Enrique Díaz Vega también se había entregado a la autoridad de Nueva York.

"Así que ya tienen al que se encargaba de los operativos y ya tienen al que se encargaba del dinero. Pinza cerrada", posteó el periodista en sus redes sociales.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR), que investiga si hay pruebas contra Rocha Moya, no se ha pronunciado sobre la entrega de estos exfuncionarios clave en el círculo del gobernador con licencia, que sacude a las Fuerzas Armadas y al propio Rocha Moya. Tampoco el gobierno federal, que ha exigido pruebas para proceder en contra de los 10 funcionarios de Sinaloa acusados en la Corte de Nueva York.

¿Quiénes faltan de entregarse?

Al igual que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, es otro de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de EU. Solicitó licencia al cargo.

Entre los acusados también se encuentran el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, que ya está a disposición de las autoridades de Estados Unidos; y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán .

También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, senador ; Enrique Díaz Vega, también ya en manos del gobierno estadounidense; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal del estado; Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito .

Con información de EFE y SUN

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