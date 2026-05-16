Este sábado 16 de mayo, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) enfrentará una jornada de calor extremo que pondrá a prueba la resistencia de todos los tapatíos. Las condiciones meteorológicas actuales exigen tomar precauciones inmediatas y replantear las agendas si planeas realizar actividades fuera de casa durante este caluroso fin de semana.

De acuerdo con el reporte matutino emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los termómetros de la ciudad alcanzarán una temperatura máxima de 35 grados Celsius . Este pico de calor se sentirá con mucha mayor intensidad entre las 13:00 y las 17:00 horas , afectando directamente la rutina de miles de ciudadanos que transitan por las calles.

Los expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara explican que este fenómeno responde a un fuerte sistema de alta presión posicionado sobre la región. Dicha condición atmosférica actúa como un escudo que bloquea la entrada de humedad, generando un ambiente sumamente seco y cielos completamente despejados en toda la zona urbana.

Por su parte, la probabilidad de lluvia se mantiene en un rotundo cero por ciento para toda la jornada sabatina , frustrando cualquier esperanza de precipitaciones. Quienes anhelaban un aguacero primaveral para refrescar el ardiente pavimento tendrán que seguir esperando, pues la aridez absoluta dominará el panorama urbano durante los próximos días.

Radiación extrema, humedad nula y ráfagas nocturnas

Además de las altas temperaturas registradas, la radiación ultravioleta alcanzará niveles verdaderamente alarmantes, con un índice UV estimado de hasta 14 puntos en su punto máximo. Esta situación convierte a la exposición solar directa en un riesgo inminente para la salud de la piel si no se utiliza la protección adecuada al salir de casa.

La humedad relativa se situará en niveles excepcionalmente bajos, rondando apenas el 15 por ciento durante las horas más críticas y soleadas del día. Esta notable falta de vapor de agua en el aire intensificará la sensación de bochorno generalizado, haciendo que el calor ambiental se perciba aún más sofocante y pesado para la población.

A pesar del ambiente sumamente caluroso, hacia la tarde y entrada la noche se esperan algunas ráfagas de viento provenientes del oeste y sureste de la ciudad. Estas brisas vespertinas podrían alcanzar velocidades de hasta 46 kilómetros por hora, brindando un ligero pero muy necesario alivio térmico al caer el sol sobre el horizonte.

Para quienes planean escapar del asfalto hirviente, destinos turísticos cercanos como el Lago de Chapala presentarán condiciones climáticas muy similares, aunque con una brisa ligeramente más fresca. Sin embargo, la recomendación general de las autoridades sigue siendo evitar a toda costa la exposición prolongada a los rayos solares en cualquier punto de la región jalisciense.

Tips rápidos y efectivos para sobrevivir a la ola de calor

Ante esta inminente ola de calor que azota a la capital de Jalisco, es fundamental adaptar nuestra rutina diaria para evitar golpes de calor o cuadros de deshidratación severa. Aquí te presentamos algunas recomendaciones clave y muy prácticas para disfrutar del sábado sin poner en riesgo tu bienestar físico ni el de tu familia.

Mantente hidratado constantemente: Bebe al menos dos o tres litros de agua natural a lo largo del día, incluso si no sientes sed de forma inmediata, y evita por completo el consumo excesivo de bebidas azucaradas, energizantes o alcohólicas que favorecen la deshidratación.

Usa protección solar adecuada: Aplica un bloqueador dermatológico con factor de protección mayor a 50 cada cuatro horas sobre la piel expuesta, y complementa tu atuendo diario con sombreros de ala ancha, gorras y gafas de sol oscuras con filtro UV.

Modifica tus horarios al aire libre: Si necesitas hacer ejercicio intenso, salir a correr o pasear a tus mascotas por el parque, elige exclusivamente las primeras horas de la mañana (antes de las 10:00) o espera hasta después de las 18:00 horas, cuando el sol ceda.

Viste ropa ligera y de colores claros: Opta siempre por prendas holgadas fabricadas con materiales transpirables como el algodón o el lino en tonos pastel o blanco, ya que estos tejidos permiten una mejor ventilación corporal y no absorben tanta radiación solar como la ropa oscura.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor y con información del SMN

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