El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta meteorológica contundente para este fin de semana. Una extensa circulación anticiclónica posicionada estratégicamente sobre el Golfo de México mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional durante toda la jornada.

Esta severa condición climática no es un tema menor para la población, ya que las altas temperaturas afectarán directamente las actividades al aire libre de millones de mexicanos. Las autoridades sanitarias recomiendan extremar precauciones de manera urgente para evitar los temidos golpes de calor y cuadros de deshidratación severa.

¿Qué estados sufrirán lo peor de la onda de calor?

De acuerdo con el reporte oficial más reciente de la Conagua, la intensa onda de calor prevalecerá con mucha fuerza en al menos 24 entidades del país. Estados clave como Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Michoacán y Guerrero experimentarán un clima verdaderamente sofocante desde las primeras horas de la tarde .

El termómetro no tendrá piedad alguna en las regiones del norte y occidente de la República Mexicana. Los meteorólogos pronostican temperaturas máximas que oscilarán peligrosamente entre los 40 y 45 grados Celsius en zonas específicas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y la Península de Yucatán .

Por otro lado, entidades densamente pobladas como Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Quintana Roo y nuestro estado de Jalisco registrarán temperaturas sofocantes de 35 a 40 grados . Es de vital importancia que la población más vulnerable, especialmente niños pequeños y adultos mayores, permanezca resguardada en lugares frescos y ventilados.

Lluvias y granizo: el otro extremo del clima hoy

Curiosamente, el calor extremo no vendrá solo durante este agitado sábado. Un profundo canal de baja presión, interactuando directamente con la abundante entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, provocará un choque térmico muy importante. Esto desatará lluvias fuertes y chubascos sorpresivos en el centro, oriente y sureste del país.

Las precipitaciones más intensas de la jornada, que podrían estar acompañadas de fuertes descargas eléctricas y la posible caída de granizo, azotarán sin previo aviso a Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Chiapas.

Incluso en la Ciudad de México y el Estado de México se esperan intervalos de chubascos considerables durante la tarde y noche. Estas condiciones atmosféricas podrían generar encharcamientos severos e inundaciones repentinas, por lo que se pide a todos los conductores manejar con extrema precaución en las principales vialidades.

Tips rápidos para sobrevivir al clima extremo de este sábado

Para enfrentar esta compleja dualidad meteorológica sin sufrir contratiempos que arruinen tu día, los expertos en salud pública y protección civil sugieren seguir al pie de la letra una serie de recomendaciones prácticas, útiles y muy sencillas de aplicar.

• Mantente hidratado constantemente: Bebe al menos dos litros de agua natural al día, incluso si no sientes sed en ese momento.

• Usa bloqueador solar de amplio espectro: Aplica FPS 50+ si vas a exponerte al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

• Viste ropa ligera y cómoda: Opta por colores claros y telas transpirables como el algodón para mantener tu cuerpo fresco.

• Carga siempre un paraguas: Te servirá como un excelente escudo tanto para protegerte de los intensos rayos solares como de las lluvias vespertinas.

• Evita el ejercicio físico intenso: Pospón tus rutinas de entrenamiento al aire libre para las primeras horas de la mañana o cuando caiga la noche.

Además de todas estas medidas preventivas, es fundamental estar muy atentos a los avisos urgentes que emitan las autoridades locales de Protección Civil. Los vientos fuertes y las posibles tolvaneras pronosticadas en el norte del país también representan un riesgo considerable para la visibilidad en las carreteras federales.

En la redacción de EL INFORMADOR seguiremos monitoreando de cerca y minuto a minuto la evolución de este complejo fenómeno meteorológico. Nuestro principal compromiso periodístico es brindarte la información más precisa, útil y oportuna para que puedas planear tu fin de semana con total seguridad y confianza.

No permitas que los cambios bruscos de temperatura arruinen tu merecido descanso de fin de semana. Toma todas tus precauciones a tiempo, comparte esta valiosa información con tus familiares y amigos cercanos, y mantente siempre un paso adelante de las inclemencias del clima en México.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor y con información del SMN

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