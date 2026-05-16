El peso mexicano cerró esta tercera semana de mayo con un tropiezo significativo que encendió las alertas de los inversionistas a nivel global. Si tienes planeado viajar al extranjero, realizar compras en línea en tiendas internacionales o enviar remesas, este movimiento cambiario impactará directamente en tu bolsillo durante los próximos días.

Al cierre de la jornada del viernes 15 de mayo de 2026, el dólar estadounidense se cotizó en 17.34 pesos por unidad, de acuerdo con los datos oficiales publicados por el Banco de México (Banxico) . Esto representó una depreciación semanal del 0.87% para nuestra moneda nacional frente a la divisa extranjera .

Esta caída de 14.94 centavos frente al billete verde rompió abruptamente con la racha de estabilidad que veníamos observando en el mercado cambiario. Los mercados financieros reaccionaron con evidente nerviosismo ante una compleja mezcla de factores internacionales que terminaron por fortalecer a la divisa norteamericana de forma totalmente inesperada.

¿Por qué el dólar recuperó tanto terreno durante esta semana?

El principal culpable de esta fuerte sacudida financiera fue la falta de un acuerdo de paz definitivo en Medio Oriente . La creciente tensión geopolítica en la región, sumada al bloqueo estratégico del Estrecho de Ormuz, disparó los precios del petróleo por encima de los 100 dólares el barril, generando una profunda incertidumbre global.

Por si fuera poco, la reciente y mediática reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en China dejó un sabor bastante amargo entre los corredores de Wall Street . Al no concretarse los esperados acuerdos comerciales ni tecnológicos, los grandes inversionistas buscaron refugio inmediato en activos mucho más seguros, como el dólar.

A nivel estrictamente local, la reciente decisión de Banxico de recortar su tasa de referencia hasta un 6.50% también jugó en contra de nuestra moneda . Esta medida redujo drásticamente el atractivo del rendimiento que ofrece México frente a las altas tasas que aún mantiene la Reserva Federal en los Estados Unidos.

Tips rápidos y efectivos para proteger tu dinero ante la volatilidad

• Compra inteligente: Si necesitas comprar dólares urgentemente, evita a toda costa hacerlo en las ventanillas de los aeropuertos, ya que suelen ofrecer el tipo de cambio más caro del mercado. Mejor busca opciones en casas de cambio locales o utiliza plataformas digitales bancarias que te permitan congelar el precio.

• Aprovecha las remesas: Para todas aquellas familias en Jalisco y el resto del país que reciben remesas, este repunte del dólar resulta ser una excelente noticia. Te recomendamos cobrar tus envíos en estos días de cotización alta para maximizar el rendimiento de los dólares que te envían tus seres queridos.

• Cuidado con las deudas: Si actualmente tienes deudas contratadas en moneda extranjera, es vital que te mantengas muy alerta a los movimientos del mercado. Resulta un excelente momento para adelantar pagos si el tipo de cambio baja ligeramente a principios de la próxima semana, antes de mayor volatilidad.

¿Qué escenario le espera al peso mexicano en los próximos días?

Los principales analistas financieros anticipan que la moneda mexicana seguirá navegando en aguas bastante turbulentas a corto plazo . La inflación en Estados Unidos, que se aceleró sorpresivamente al 3.81% durante el mes de abril, sugiere que las tasas de interés altas llegaron para quedarse, manteniendo una presión constante sobre nuestro tipo de cambio.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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