Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido en Estados Unidos , según información que circula en varios medios.

Mérida Sánchez es uno de los funcionarios de Sinaloa, junto al entonces gobernador Rubén Rocha Moya, que fue acusado de narcotráfico por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos; es decir, de presuntas conspiraciones con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos al país vecino a cambio de apoyo político y sobornos.

De acuerdo a información de medios internacionales, Mérida Sánchez habría sido detenido en Arizona , aunque no exista información oficial al respecto.

¿Quiénes están señalados por el Departamento de Justicia de EU?

Al igual que Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, es otro de los funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de EU. Solicitó licencia al cargo.

Entre los acusados también se encuentran el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán .

También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito .

Con información de EFE

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