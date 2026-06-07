Registro de la Pensión Bienestar: Estos son los documentos que necesitas

El Registro de la Pensión Bienestar representa un paso fundamental para que miles de personas accedan a los apoyos económicos otorgados por el Gobierno de México. Para completar este trámite de manera exitosa, los solicitantes deben presentar una serie de documentos oficiales en los módulos de atención designados. Este proceso aplica tanto para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores como para la Pensión Mujeres Bienestar, dos de los programas sociales con mayor alcance en el territorio nacional.

La correcta integración del expediente garantiza que los beneficiarios puedan recibir sus recursos sin contratiempos.

¿A quiénes van dirigidos estos programas?

La pensión para adultos mayores atiende a hombres y mujeres que tienen 65 años o más, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida. Por su parte, el programa dirigido a mujeres contempla específicamente a ciudadanas de entre 60 y 64 años. Esta segmentación permite al gobierno federal distribuir los recursos de manera ordenada y priorizar a los sectores de la población con mayor vulnerabilidad económica.

¿Cuáles son los requisitos para el registro de la Pensión Bienestar?

Para formalizar la inscripción, las autoridades solicitan que los interesados acudan con un expediente completo. La falta de algún papel puede retrasar el alta en el padrón de beneficiarios. Los requisitos que se deben presentar en original y copia son los siguientes:

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla militar o credencial del INAPAM).

Acta de nacimiento legible.

Clave Única de Registro de Población (CURP) de impresión reciente.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto (celular y de casa).

Las normativas de ambos programas contemplan la figura de una persona auxiliar, quien puede representar al beneficiario si este enfrenta dificultades de movilidad o problemas de salud.

Para registrar a un auxiliar, esta persona de confianza debe acudir al módulo y presentar exactamente la misma documentación que el titular. Esta medida asegura que el representante esté plenamente identificado y autorizado para realizar gestiones en nombre del adulto mayor o de la mujer inscrita, lo que facilita el cobro y la administración de los fondos.

Fechas de registro y módulos de atención

Del 22 al 28 de junio se realizarán registros a la Pensión de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar.

Para ubicar el módulo de atención correspondiente, los interesados tienen a su disposición la página web oficial de los Programas para el Bienestar. En este portal, los usuarios ingresan su entidad federativa y municipio para obtener la dirección exacta del centro de registro más cercano a su domicilio.

Los módulos operarán en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a sábado, lo que ofrece un margen amplio para que las personas acudan a realizar su trámite.

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar?

Un aspecto de gran interés para los solicitantes es la cantidad de dinero que reciben a través de estos programas sociales. En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el monto establecido para el ejercicio fiscal actual es de 6 mil 400 pesos bimestrales. Este recurso se deposita de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, lo que asegura que el dinero llegue íntegro a las manos de los beneficiarios.

Por otro lado, la Pensión Mujeres Bienestar otorga un apoyo económico de 3 mil 100 pesos bimestrales a las ciudadanas de 60 a 64 años. Una vez que las beneficiarias de este programa cumplen los 65 años, transitan automáticamente a la pensión universal de adultos mayores, con lo cual su ingreso bimestral se incrementa.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB