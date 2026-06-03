Beca Benito Juárez 2026: ¿Se retrasa el pago de junio? Esto es lo que se sabe

En junio, los beneficiarios de las Becas Benito Juárez para educación media superior y superior recibirán los pagos correspondientes al último bimestre del ciclo escolar, previo a la suspensión de depósitos derivada de la pausa vacacional. Sin embargo, han pasado tres días desde que comenzó el mes y las autoridades aún no han dado detalles sobre el calendario de pagos.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar suele publicar el calendario de pagos correspondiente a la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior y al programa Jóvenes Escribiendo el Futuro durante los primeros días del mes de dispersión. Sin embargo, en esta ocasión no ha sido así.

El operativo de depósitos en las cuentas bancarias de los beneficiarios representa un alivio financiero para la comunidad estudiantil, ya que estos recursos suelen destinarse a cubrir gastos relacionados con alimentación, transporte y materiales educativos. Por ello, millones de alumnos permanecen atentos a la liberación de los fondos.

¿Qué se sabe del pago de las becas Benito Juárez de junio de 2026?

Aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, encabezada actualmente por Julio León Trujillo, no ha dado a conocer el calendario oficial de pagos para este periodo, esto no significa que exista un retraso, ya que las autoridades han subrayado que los recursos están garantizados.

De este modo, se espera que el calendario de pagos sea anunciado una vez que concluyan los depósitos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, los cuales se realizan desde el 1 de junio y concluirán el próximo 12 de junio, tal como ocurrió durante el operativo de pago anterior.

¿Cuánto pagan las Becas Benito Juárez en 2026?

Para los alumnos que cursan la educación media superior, el monto bimestral del apoyo es de mil 900 pesos.

Por otro lado, los estudiantes universitarios que forman parte del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro reciben un apoyo económico mayor debido a la naturaleza de sus estudios. El monto bimestral para este sector es de 5 mil 800 pesos.

Suspenderán pagos de las Becas para el Bienestar

Tras la conclusión de este operativo de pago, los beneficiarios experimentarán una pausa de cuatro meses sin depósitos en sus cuentas.

Los meses de julio y agosto coinciden con el periodo vacacional de verano, lapso en el que las reglas de operación de los programas sociales educativos contemplan la suspensión temporal de las transferencias debido a la falta de actividad escolar regular.

Se prevé que el Gobierno federal reanude la dispersión de recursos hasta octubre de 2026, cuando se cubrirá el primer bimestre del nuevo ciclo escolar, correspondiente a los meses de septiembre y octubre.

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MB