Mundial 2026: dónde obtener las monedas de 20 pesos de la Copa del Mundo

Las nuevas monedas de 20 pesos del Mundial 2026 ya circulan en México. Descubrir dónde y cómo conseguirlas para asegurar esta joya de colección que todos los aficionados buscan desesperadamente.

El Banco de México (Banxico) ha desatado una verdadera locura entre los aficionados al deporte y los coleccionistas empedernidos al lanzar una serie de piezas conmemorativas por la próxima Copa del Mundo 2026. Esta edición especial, que vio la luz a mediados de mayo, celebra por todo lo alto que el país hará historia pura al convertirse en la primera nación en el planeta en albergar la máxima justa mundialista por tercera ocasión, un hito que merece ser recordado en cada rincón.

Se trata de monedas bimetálicas de curso legal que emite el banco central mexicano desde el 14 de mayo de 2026 en sucursales bancarias habilitadas para rendir homenaje a la identidad cultural mexicana y al deporte más popular del mundo mediante un canje directo y gratis. Todo esto prepara a la afición con gran para la inmensa fiesta global que está organizando la FIFA.

Diseños únicos que celebran la grandeza de México

Las codiciadas monedas de 20 pesos destacan de inmediato por su característica forma dodecagonal (de doce lados) y su resistente composición bimetálica, haciéndolas perfectas tanto para el uso diario en cualquier comercio como para guardarlas celosamente de recuerdo. Sus hermosos diseños rinden un merecido tributo a las tres ciudades sede mexicanas que vibrarán con los partidos: Ciudad de México (CDMX), Monterrey y Guadalajara fusionando elementos arquitectónicos y naturales verdaderamente únicos.

Los interesados pueden acudir directamente a las ventanillas del centro de canje oficial de Banxico, el cual se encuentra estratégicamente ubicado en la calle de Gante y 16 de Septiembre en el corazón de la CDMX, o bien, visitar las sucursales de los principales bancos comerciales del país que brindan atención durante los días hábiles bancarios.

Guía rápida y efectiva para asegurar las monedas

El proceso de canje es totalmente gratuito y transparente; el usuario solo necesita acercarse a la ventanilla y entregar el equivalente en billetes o monedas de cualquier denominación para recibir a cambio las piezas nuevas y relucientes. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, debido a la altísima demanda que han generado, las instituciones financieras han establecido un límite estricto de hasta 10 monedas por persona y por diseño, siempre sujeto a la disponibilidad de inventario de cada sucursal en ese momento.

Además de las populares piezas de circulación nacional, la prestigiosa C asa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía (MIDE) ofrecen versiones sumamente exclusivas que han sido acuñadas en metales preciosos como el oro y la plata. Estas deslumbrantes joyas numismáticas tienen un costo mayor, determinado por el valor del metal en el mercado, y están pensadas especialmente para los inversionistas más exigentes y los coleccionistas que buscan un recuerdo invaluable y duradero del torneo internacional.

El valor histórico rumbo al esperado silbatazo inicial

Tener una de estas monedas en la palma de la mano es conectar directamente con la inmensa emoción que se vivirá cuando el mítico Estadio Azteca abra sus puertas para recibir el gran partido inaugural del torneo. No se trata solamente de dinero de curso legal, sino que representa un poderoso símbolo de orgullo nacional que captura a la perfección la rica esencia de la cultura y la pasión desbordante que siente la afición por el fútbol.

No dejes pasar esta oportunidad dorada de llevar en el bolsillo un pedacito tangible de la historia del Mundial 2026 y contagiarte de la inigualable alegría mundialista desde este preciso instante.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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