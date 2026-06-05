Registro de líneas telefónicas sin consentimiento: así puedes saber si hay un celular vinculado a tu CURP

Por disposición oficial, el registro de líneas telefónicas móviles es un procedimiento obligatorio en México. Esta medida, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), exige que cada usuario vincule su identidad con su número de celular antes del próximo 30 de junio. Sin embargo, a través de redes sociales se han reportado presuntos casos en los que clientes de empresas telefónicas detectan que ya hay números vinculados a su CURP cuando, en realidad, ellos no han llevado a cabo ningún registro.

Ante este escenario, expertos en tecnología recomiendan hacer uso de la plataforma de consulta habilitada por la CRT, a través de la cual cualquier persona puede verificar las líneas que se encuentran registradas a su nombre y detectar posibles irregularidades, como números desconocidos vinculados a su CURP.

¿Cómo saber qué números están vinculados a tu CURP?

El proceso es gratuito y puede realizarse en línea. Para consultar las líneas asociadas a tu identidad, debes ingresar a la plataforma oficial de consulta ( portal.crt.gob.mx/plataformas-de-consulta-de-las-companias-telefonicas ), seleccionar tu compañía telefónica y proporcionar tu CURP. Posteriormente, el sistema mostrará los números vinculados a tu nombre.

La herramienta está diseñada para que únicamente el titular pueda acceder a la información, con el objetivo de proteger los datos personales.

¿Qué hacer si aparece un número desconocido registrado a mi nombre?

Si durante la consulta detectas una línea que no reconoces, las autoridades recomiendan iniciar de inmediato el proceso de baja desde la misma plataforma o contactar directamente a la operadora correspondiente para reportar un posible uso indebido de tu identidad.

Especialistas señalan que revisar periódicamente esta información puede ayudar a prevenir fraudes, extorsiones o contrataciones realizadas sin el consentimiento del titular.

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¿Qué pasa si no registro mi línea telefónica antes del 30 de junio?

Si el plazo concluye sin que se anuncie una modificación oficial, las líneas no registradas enfrentarán medidas restrictivas inmediatas. A partir del 1 de julio de 2026, los números que carezcan de vinculación con la identidad de su titular sufrirán una suspensión temporal del servicio. Durante este periodo, los usuarios perderán el acceso a la red de datos móviles, la capacidad de enviar o recibir mensajes de texto y la posibilidad de realizar llamadas convencionales a otros números.

A pesar de la suspensión, el servicio no quedará bloqueado en su totalidad para los infractores. Las normativas establecen que los dispositivos mantendrán habilitadas funciones de emergencia, como la comunicación directa con el 911 y la recepción de alertas sísmicas. Asimismo, los afectados podrán contactar a su compañía telefónica para regularizar su situación de manera remota. Una vez completado el trámite pendiente, el servicio se restablecerá a la normalidad.

Con información de SUN

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MB