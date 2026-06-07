Semar asegura 1.3 toneladas de presunta cocaína en Guerrero

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron aproximadamente 1.3 toneladas de presunta cocaína durante un operativo realizado en las inmediaciones de la localidad de Boca Chica, en el municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero. De acuerdo con las autoridades, este decomiso representa un golpe económico estimado en 283 millones de pesos para las organizaciones delictivas.

La dependencia federal informó que el aseguramiento fue resultado de labores de patrullaje y vigilancia marítima efectuadas por personal de la Armada de México. Durante los recorridos, los efectivos localizaron 29 bultos sospechosos en la franja costera, por lo que procedieron a su aseguramiento de manera inmediata.

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Como parte de las operaciones de vigilancia marítima, en aguas de Guerrero #PersonalNaval aseguró aproximadamente 1.3 toneladas de presunta cocaína, Este aseguramiento representa una afectación económica superior a 283 millones de pesos para los grupos delictivos… pic.twitter.com/QNMix3qfz5— SEMAR México (@SEMAR_mx) June 7, 2026

El material incautado quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, que realizarán las investigaciones correspondientes para confirmar su contenido y continuar con las indagatorias relacionadas con este operativo.

Presunta droga asegurada fue trasladada al puerto de Acapulco

Mediante un comunicado, la Secretaría de Marina señaló que los bultos incautados tenían un peso aproximado (incluyendo el embalaje) de mil 360 kilogramos de presunta cocaína, mismos que fueron trasladados al puerto de Acapulco a bordo de una unidad aérea de la Armada de México.

Lo anterior, para ponerlos a disposición con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su peso ministerial.

Según la Semar, este aseguramiento representa una afectación económica de 283 millones de pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.

De igual forma, subrayó la dependencia, se evitó que aproximadamente 2.6 millones de dosis lleguen a la sociedad. Agregó que en la presente administración suman más de 71 toneladas de cocaína asegurada en la mar y una vez determinado el peso ministerial de dicho aseguramiento, se integrará a la sumatoria.

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