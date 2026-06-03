SEP: ¿Cuándo termina el año escolar y qué puentes hay antes de las vacaciones 2026?

A medida que el mes de junio avanza, la comunidad estudiantil y los padres de familia comienzan a prepararse para la recta final de las actividades académicas. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha mantenido una comunicación constante sobre el desarrollo del ciclo escolar 2025-2026, y descartó posibles modificaciones en la agenda oficial. En este contexto, surge la inquietud sobre cuándo llegará el esperado último día de clases y qué periodos de descanso restan antes de que los alumnos puedan disfrutar de su receso de verano.

El mes pasado, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dio a conocer una propuesta para adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio por la realización del Mundial 2026 y las altas temperaturas registradas en algunos estados; sin embargo, tras una reunión con los secretarios de educación estatales, se determinó que la planificación original se mantendrá sin alteraciones para la mayoría de los planteles de educación básica.

Esta decisión busca garantizar que los estudiantes completen los planes y programas de estudio establecidos desde el inicio del año.

Los puentes restantes en el ciclo escolar 2025-2026

Antes de que los alumnos guarden sus mochilas de forma definitiva, el ciclo escolar 2025-2026 todavía contempla días de asueto que permitirán pausas breves en la rutina diaria. De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el mes de junio incluye una fecha específica en la que los estudiantes no tendrán que asistir a las aulas. Este tipo de suspensiones programadas responde a las necesidades organizativas y de capacitación del personal docente.

Específicamente, el viernes 26 de junio se llevará a cabo la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Durante esta jornada, los profesores y directivos se reúnen para analizar los avances académicos, evaluar las estrategias pedagógicas implementadas y afinar los detalles para la entrega de calificaciones finales. Para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, esto se traduce en un fin de semana largo, el cual representa el último puente antes del periodo vacacional.

¿Cuándo es el último día de clases en México?

Con los descansos previos ya definidos, la atención se centra en la fecha que marca el inicio oficial de las vacaciones de verano. Tras descartar los recortes al calendario, se ratificó que el último día de clases para los estudiantes de educación básica será el miércoles 15 de julio de 2026. Hasta ese momento, las escuelas continuarán operando de manera regular, para cumplir con los 185 días efectivos de trabajo estipulados para este periodo lectivo.

Es importante destacar que, aunque los menores concluyen su asistencia a los planteles el 15 de julio, el personal docente y administrativo continuará con sus labores unos días más. El registro y la comunicación de los resultados de las evaluaciones finales se realizarán en las fechas anteriores al cierre, lo que permitirá que los padres de familia reciban las boletas de calificaciones en tiempo y forma. Posteriormente, los maestros participarán en talleres intensivos de formación continua.

Cabe decir que algunos estados pueden modificar sus calendarios escolares para adelantar el fin del ciclo según sus necesidades. Tal es el caso de Jalisco, que adelantará el cierre para el martes 30 de junio por la realización del Mundial de Futbol. Además, debido a que Guadalajara es sede del evento deportivo, se contempla la suspensión de clases presenciales durante algunos días de partido.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB