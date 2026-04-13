La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) suspenderá el servicio de llamadas e Internet a las líneas no registradas a partir del 1 de julio de 2026. El trámite exige únicamente la CURP y una identificación oficia l; sin embargo, existe un grupo específico de tarjetas SIM, como las de Solo Datos o el Internet de las Cosas (IoT), que gozan de una exención legal total. Este escenario obliga a los usuarios a identificar rápidamente si su dispositivo entra en la lista de excepciones o si deben cumplir con el mandato gubernamental de forma inmediata.

¿Qué líneas se salvan del registro obligatorio con CURP?

Los lineamientos oficiales establecen excepciones directas para aquellos números telefónicos asociados a una tarjeta SIM que carecen de la capacidad técnica para generar llamadas de voz, enviar mensajes SMS o realizar llamadas a través de Internet .

Esto significa que las Líneas de Solo Datos (Data-only SIM), los dispositivos de comunicación Máquina a Máquina (M2M) y los equipos del Internet de las Cosas (IoT) quedan completamente libres de este trámite; además, las líneas de origen extranjero en modalidad de roaming internacional no requieren vinculación , mientras que las empresas registran sus números corporativos bajo su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y los tutores legales asumen la responsabilidad de registrar las líneas de los menores de edad con su propia CURP.

El proceso de vinculación arrancó el 9 de enero de 2026 en todo el territorio nacional, impulsado por la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum como una estrategia frontal para combatir la extorsión, el fraude y el secuestro.

La CRT reporta que, de los 150 millones de líneas móviles activas en el país, apenas 26 millones completaron el registro hasta abri l, lo que representa un alarmante 17.33% del total nacional. Ricardo Castañeda Álvarez, director general de Política Regulatoria, confirmó que no existirá ninguna prórroga, por lo que cualquier usuario que omita el trámite antes del 30 de junio sufrirá la inhabilitación de su línea, limitando su equipo exclusivamente a llamadas de emergencia.

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¿Cómo evitar el bloqueo de tu línea de teléfono?

Completar la vinculación resulta un procedimiento rápido que los usuarios ejecutan tanto en plataformas digitales como en los centros de atención presencial de operadoras como Telcel, AT&T, Movistar o Bait. El titular de la línea necesita presentar una identificación oficial vigente con fotografía, como la credencial del INE o el pasaporte, proporcionar su Clave Única de Registro de Población (CURP) y confirmar su número telefónico.

Las plataformas digitales de las telefónicas validan la identidad mediante fotografías de los documentos y pruebas de vida en tiempo real, garantizando que la persona física asocie correctamente su número sin intermediarios y evite la desconexión inminente.

¿Por qué revivió el registro de celulares en México?

Esta iniciativa surge como una respuesta directa a la escalada de delitos cibernéticos y extorsiones telefónicas en México, pero encuentra sus raíces en intentos previos que fracasaron por vulnerar la privacidad ciudadana.

En 2021, el Gobierno federal intentó implementar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), un proyecto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó porque exigía la recolección obligatoria de datos biométricos, como huellas dactilares y escaneo de iris.

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Para evitar un nuevo revés constitucional, el Congreso de la Unión aprobó a finales de 2025 un esquema reformulado que prohíbe estrictamente solicitar biometría o digitalizar documentos oficiales , priorizando la seguridad pública sin cruzar la línea de la invasión a la privacidad personal.

A nivel técnico y legal, el nuevo marco regulatorio descentraliza el almacenamiento de la información, dejando la custodia de los datos bajo la estricta responsabilidad de los operadores telefónicos y no en una base de datos gubernamental centralizada. Las empresas de telecomunicaciones aplican las leyes vigentes de protección de datos personales para resguardar el nombre y la CURP de sus clientes, bloqueando cualquier acceso no autorizado.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-