La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) obtuvo de un Juez de Control el auto de vinculación a proceso en contra del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán “N”, por su probable responsabilidad en el delito de peculado, cometido en agravio del patrimonio público; el segundo en menos de un mes y por el que podría pasar hasta 14 años en prisión.

Detención y audiencia inicial

A través de un comunicado, la dependencia detalló que el pasado 7 de abril de 2026 cumplimentó la orden de aprehensión correspondiente.

En la continuación de la audiencia inicial celebrada este día, el Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes para acreditar la posible participación del señalado en los hechos que se le imputan.

Posibles sanciones por peculado

"Tras analizar los argumentos de las partes, el Juez de Control resolvió la vinculación a proceso por el delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 243 del Código Penal, que contempla sanciones que pueden ir aproximadamente de dos a 14 años de prisión, además de multa e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, dependiendo del monto de lo sustraído y las circunstancias del caso", señaló.

Medidas cautelares y proceso en curso

La FGE refiere que, adicionalmente, se ratificó la prisión preventiva justificada, asegurando que el proceso se lleve a cabo con el imputado en reclusión, y se otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, el cual vence el próximo 12 de agosto de 2026.

"La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de actuar con estricto apego a la legalidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Asimismo, se reitera que, de acuerdo con el Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional".

Exsecretario de Tabasco, preso en El Altiplano y ligado al crimen organizado

Desde septiembre de 2025, Hernán “N” se encuentra internado en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, tras ser detenido en Paraguay y trasladado a México, donde enfrenta procesos por asociación delictuosa, extorsión, secuestro, delincuencia organizada y desaparición forzada.

Fue secretario de Seguridad de Tabasco (2019-2024), durante la gestión del entonces gobernador Adán Augusto López, quien ahora es senador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras haberse desempeñado como secretario de Gobernación del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Lo señalan como presunto líder de La Barredora, grupo vinculado al Cartel Nueva Generación (CNG), y desde 2024 era investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

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