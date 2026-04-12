Desde enero del 2026 inició el registro de las líneas telefónicas en México por ley. Esta disposición aprobada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) señala que se debe vincular el número de una persona física o moral con la CURP o RFC. Esto es con el fin de eliminar el anonimato con el que se cometen estafas y otros delitos a través de llamadas telefónicas.

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Los usuarios con una línea activa tienen hasta el 30 de junio para realizar dicha verificación, pues a partir de esta fecha la identificación será de manera obligatoria. Sin embargo, algunos usuarios se han preguntado qué pueden hacer si no quieren vincular su celular con el CURP.

¿Qué pasa si no vinculas tu celular con el CURP?

Al ser una disposición oficial, los usuarios de líneas telefónicas en México están obligados a realizar esta vinculación; de lo contrario, las operadoras pueden suspender tu servicio. Eso significa que tu teléfono dejará de funcionar para:

Realizar llamadas de voz.

Enviar mensajes de texto.

Usar datos móviles (internet, WhatsApp, apps).

En este sentido, las líneas solo quedarán habilitadas para llamadas de emergencia (como 911) y funciones limitadas para trámites con la operadora. Esto hasta que completes la vinculación.

Por otro lado, debes saber que tu número no se borra ni se pierde, solo queda suspendido hasta que completes el registro. Una vez que vinculas tu línea correctamente con tu CURP, el servicio se restablece.

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Por lo que, si no quieres realizar la vinculación, estas serían las consecuencias. En caso de que el temor sea la privacidad de tus datos, las operadoras y autoridades sostienen que se trata de un proceso seguro, pero siempre es recomendable verificar los canales oficiales y evitar enlaces o mensajes falsos: muchas estafas se disfrazan de “vinculación obligatoria” para robar datos.

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