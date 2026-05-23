Mientras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sacuden al poder político por presuntos nexos con el narcotráfico, la sorpresiva reaparición del senador Enrique Inzunza rompe el silencio. Su desafiante postura de dar la cara y legislar abre una ventana crucial para entender el futuro de esta grave crisis.

"Lo veo tranquilo. No se anda escondiendo, ni nada que se le parezca", aseguró el senador Javier Corral tras reunirse con Enrique Inzunza , acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vincula con presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y nexos con "Los Chapitos".

Enrique Inzunza reaparece; quiere participar en el periodo extraordinario del Congreso de la Unión

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, sostuvo un encuentro privado con el también senador Javier Corral Jurado en el Country Club de Culiacán , Sinaloa.

Inzunza reapareció luego de haber permanecido ausente de sus actividades legislativas .

Corral confirmó la reunión y dijo que Inzunza Cázarez no ha evitado la exposición pública ni ha buscado ocultarse ante los señalamientos en su contra, e incluso le habría expresado su intención de participar en el próximo periodo extraordinario del Congreso de la Unión .

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Expuso que el senador sinaloense le manifestó su disposición a enfrentar el proceso político y mediático derivado de las acusaciones , así como su intención de mantener presencia legislativa activa.

"Pues lo veo muy decidido a enfrentar el asunto y hacer valer su defensa. Me platicó que a la Permanente no le pidieron que fuera, pero que él estará para votar los asuntos del extraordinario. Incluso para comparecer ante ustedes (los reporteros)", agregó.

¿Qué dice Loret de Mola sobre Inzunza?

El periodista Carlos Loret de Mola reveló detalles sobre el control político y operativo que el actual senador Enrique Inzunza Cázarez ejerció en Sinaloa durante la primera mitad del sexenio del gobernador Rubén Rocha Moya. De acuerdo con testimonios y fuentes de primer nivel citadas por el columnista, Inzunza no solo operaba como el verdadero líder del gobierno estatal, sino que actualmente enfrenta un expediente abierto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos debido a presuntas filtraciones al narcotráfico.

Durante sus tres años como secretario general de Gobierno, Inzunza consolidó un poder que, según testigos presenciales, eclipsaba al del propio mandatario estatal. Loret de Mola señala que en las reuniones oficiales el funcionario se sentaba en la cabecera y ejercía una autoridad absoluta:

"Muchos de sus interlocutores no terminaban de entender si estaban frente al líder del Gobierno o frente al jefe del cártel... o ambos".

La influencia de Inzunza Cázarez se extendió de manera profunda en las instituciones sinaloenses. El análisis periodístico apunta a que el exsecretario construyó una red de nepotismo descarado, adueñándose del Poder Judicial local. Entre los familiares incrustados en la estructura pública destaca su hermana, magistrada del Tribunal Electoral local, quien fue la encargada de avalar el triunfo electoral de Rocha Moya en la gubernatura.

Además del control institucional, testimonios recientes detallan que Inzunza era el encargado de "palomear" los puestos clave dentro del gabinete, asignar los contratos principales de obra pública y manejar importantes sumas de dinero en efectivo.

Los empresarios locales también recurrían a él o al secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz, para resolver problemas de seguridad como robos o extorsiones. Según expone Loret de Mola, tras estas gestiones las soluciones aparecían "mágicamente", dejando la incógnita de si se trataba de una acción eficiente del Estado o de favores gestionados a través del crimen organizado.

Con información de SUN y Carlos Loret de Mola

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