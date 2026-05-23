Hoy No Circula: Así aplica este sábado 23 de mayo en CDMX y Edomex

La mañana de este viernes 23 de mayo la calidad del aire en la Ciudad de México y el Edomex se catalogaba como aceptable, por debajo de los niveles que marcan la activación de contingencia ambiental, por lo que el programa Hoy No Circula inició su aplicación de manera normal, en su modalidad de cuarto sábado de mes.

¿Qué autos no circulan hoy?

Autos con holograma 1, terminación de placas par (0, 2, 4, 6, 8)

Holograma 2

Placas foráneas

Están exentos de la restricción los autos con holograma 1, terminación de placas impar (1, 3, 5, 7, 9), vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o doble 0, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México hoy

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "aceptable" y con un nivel de riesgo "moderado" por la presencia de contaminantes NO₂ y PM₂.₅.

Las estaciones Tlalnepantla, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Xochimilco, UAM Iztapalapa Y Santiago Acahualtepec indicaban calidad "aceptable".

El resto, una calidad "buena".

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, por su parte, la estación Ixtlahuaca reportaba contaminación moderada, mientras que era baja en Toluca Centro, Calimaya, Metepec y Xalatlaco.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Asimismo, se aplica en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Cuánto cuesta la multa por Hoy No Circula?

Ignorar la norma puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.