El cierre de la semana del 18 al 22 de mayo de 2026 dejó a los inversionistas, empresarios y a las familias mexicanas con la mirada fija en el comportamiento del tipo de cambio, un indicador vital para nuestra economía diaria y el comercio internacional.

Tras varios días de altibajos e incertidumbre global, el peso mexicano demostró una notable resiliencia frente al dólar estadounidense, cerrando la jornada del viernes en un promedio de 17.31 unidades por billete verde en los principales mercados cambiarios al mayoreo.

Esta cifra, respaldada por los datos oficiales del Banco de México (Banxico), representa una ligera depreciación diaria del 0.06%, pero mantiene a la moneda nacional en una posición sumamente competitiva frente a los pronósticos más pesimistas de los analistas financieros para este año.

¿Qué factores económicos movieron al dólar esta semana en México?

El desempeño de nuestra moneda no fue una simple casualidad, ya que estuvo fuertemente influenciado por la reciente publicación de datos económicos clave por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los cuales definieron el rumbo del mercado nacional.

Durante esta semana se confirmó oficialmente que el Producto Interno Bruto (PIB) de México se contrajo un 0.6% en el primer trimestre de 2026, una cifra menor a la esperada. Afortunadamente, la inflación general de la primera quincena de mayo se moderó al 4.11%, calmando a los mercados locales y evitando fugas de capital.

El impacto de las decisiones internacionales y el reporte de Moody's

A nivel internacional, la atención financiera se centró en la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos tras la toma de protesta de Kevin Warsh como su nuevo titular. Las fuertes exigencias de independencia por parte del presidente Donald Trump generaron cautela entre los inversionistas de Wall Street con intereses en nuestro país.

Por si fuera poco, el entorno local se vio sacudido luego de que la agencia calificadora Moody's redujera la nota de la deuda soberana de México a "Baa3", dejándola en el último escalón antes de perder el codiciado grado de inversión, lo que encendió alarmas.

Tips rápidos si vas a comprar o vender dólares en estos días

- Compara precios siempre: Revisa exhaustivamente varias ventanillas bancarias antes de cambiar tu dinero, ya que la cotización a la venta llegó hasta los 18.00 pesos en algunas sucursales durante el cierre de este viernes.

- Evita las compras de pánico: Aprovecha que la volatilidad actual del mercado cambiario es relativamente baja (6.1%) y no te apresures a adquirir divisas extranjeras si no tienes compromisos o pagos urgentes en puerta.

- Monitorea el entorno global: Mantente muy atento a las noticias internacionales sobre las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, pues cualquier conflicto imprevisto podría disparar rápidamente el precio del billete verde en nuestro país.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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