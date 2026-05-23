¿Te has preguntado por qué cada junio nuestras calles se llenan de banderas arcoíris? Más allá de la fiesta, este mes esconde una historia de valentía que transformó a México. Hoy te contamos el origen de esta celebración LGBT+ y por qué sigue siendo vital para miles de personas.

El chispazo mundial: Los históricos disturbios de Stonewall

Para entender el qué y el porqué de esta fecha tan importante, debemos viajar a la madrugada del 28 de junio de 1969 en Nueva York. Aquella noche, la policía allanó el Stonewall Inn, un popular bar gay, pero en lugar de huir, la comunidad decidió defenderse con firmeza.

Este valiente acto de resistencia se prolongó durante varios días y encendió la mecha del movimiento moderno por los derechos de la diversidad sexual . Exactamente un año después, las calles estadounidenses presenciaron la primera marcha oficial, marcando un precedente que cambiaría la historia para siempre.

La noticia de esta rebelión cruzó fronteras rápidamente, inspirando a miles de personas a salir de las sombras con la frente en alto. El mensaje era contundente y alegre: la época de esconderse había terminado y era el momento exacto para exigir igualdad, respeto y libertad en todos los rincones del planeta .

¿Cómo y cuándo llegó el orgullo a la Ciudad de México?

En nuestro país, la semilla de la liberación germinó a finales de los años setenta con mucha fuerza. En 1978, un grupo de valientes activistas pertenecientes al Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR) decidió salir a marchar por primera vez, desafiando las estrictas normas morales de la época .

Lo hicieron de forma sumamente estratégica, uniéndose a la conmemoración de la Revolución Cubana y a la marcha por la masacre de Tlatelolco. Sin embargo, fue hasta finales de junio de 1979 cuando se organizó formalmente la primera marcha exclusiva del orgullo homosexual en el territorio nacional .

Aquella tarde histórica, decenas de jóvenes caminaron con mucho orgullo por el emblemático Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. A pesar de enfrentar miradas de asombro, burlas y un ambiente social sumamente conservador, lograron visibilizar a una comunidad que exigía sus derechos fundamentales.

De la capital a Guadalajara: la expansión de la alegría

Con el paso de los años, el movimiento creció de manera exponencial y contagió de alegría a otras regiones de la República Mexicana. Lo que empezó con un pequeño y valiente contingente en la capital, pronto inspiró a otras ciudades importantes a organizar sus propias manifestaciones llenas de color y exigencias.

En Guadalajara, la lucha también tomó una fuerza imparable, convirtiendo a la capital tapatía en uno de los epicentros más vibrantes de la celebración. Hoy en día, la marcha tapatía es un referente nacional que combina a la perfección la fiesta ciudadana con la firme exigencia de equidad y respeto.

Tips rápidos para entender y apoyar el mes del orgullo

Si quieres sumarte a esta gran celebración, aquí tienes los puntos clave: ¿Qué? Es una conmemoración histórica de la lucha por los derechos LGBT+. ¿Quién? Participa toda la comunidad y sus aliados heterosexuales. ¿Cuándo? Durante todo el mes de junio, destacando el día 28 como la fecha principal de reunión.

Finalmente, ¿Dónde? En las principales calles de México y el mundo entero. ¿Por qué? Para visibilizar la hermosa diversidad humana, frenar los crímenes de odio y exigir equidad legal. ¿Cómo? A través de marchas pacíficas, foros educativos, expresiones artísticas y, sobre todo, celebrando el derecho universal a amar libremente.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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