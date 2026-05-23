Metro CDMX suspende servicio en estaciones de la Línea 2 a partir del 23 de mayo

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) ha emitido un aviso urgente que modificará drásticamente la movilidad de miles de capitalinos durante este fin de semana. La dependencia confirmó una suspensión parcial en una de las rutas más transitadas de toda la capital del país, lo que exige una planificación anticipada por parte de los usuarios.

A través de sus canales oficiales, el director del organismo, Adrián Rubalcava, detalló las modificaciones operativas que sufrirá la red de transporte subterráneo. Esta decisión forma parte de un plan integral de mantenimiento preventivo y correctivo que busca garantizar la seguridad, rapidez y eficiencia en los traslados diarios de los ciudadanos.

La estricta medida implementada tiene como objetivo principal acelerar los trabajos de rehabilitación profunda en el tramo superficial de la emblemática ruta azul. Las autoridades han enfatizado que estas labores técnicas son absolutamente impostergables para mantener los altos estándares de calidad y preparar la infraestructura ferroviaria para futuros retos de movilidad urbana.

¿Qué estaciones de la Línea 2 cierran y a partir de cuándo?

El operativo de cierre temporal comenzará de manera puntual a las 20:00 horas de este sábado 23 de mayo. A partir de ese momento exacto, el acceso a las instalaciones afectadas quedará estrictamente restringido para el público en general, permitiendo el ingreso exclusivo a las cuadrillas de trabajadores y maquinaria especializada.

Las autoridades del transporte informaron detalladamente que el servicio de trenes quedará completamente suspendido en el tramo sur, el cual comprende desde la estación San Antonio Abad hasta la terminal Tasqueña. Esto significa que un total de diez estaciones dejarán de recibir pasajeros durante todo el periodo de mantenimiento programado para este fin de semana.

Por consiguiente, la operación de los convoyes se mantendrá de manera normal y fluida únicamente en el circuito norte de la ruta. Los usuarios podrán desplazarse sin interrupciones ni demoras en el tramo que va desde la estación Pino Suárez hasta la terminal Cuatro Caminos, operando en ambos sentidos de circulación con los horarios habituales.

Alternativas de transporte y apoyo gratuito con unidades de RTP

Para mitigar el impacto negativo y las inevitables afectaciones a los miles de usuarios que dependen diariamente de esta ruta, el gobierno capitalino ha diseñado un operativo especial. Se desplegará una amplia flotilla de vehículos de apoyo para garantizar que la ciudadanía pueda llegar a sus destinos sin realizar gastos adicionales en su trayecto.

Decenas de unidades pertenecientes a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerán un servicio alternativo y completamente gratuito para cubrir el extenso trayecto inhabilitado. Estos autobuses estarán estratégicamente coordinados para mantener una frecuencia de paso constante, buscando evitar aglomeraciones excesivas en los puntos de transferencia más concurridos de la ciudad.

Es sumamente importante destacar que los autobuses de apoyo realizarán paradas estratégicas exactamente en el exterior de cada una de las estaciones cerradas. De esta forma, el recorrido terrestre emulará fielmente el trayecto habitual del tren, facilitando enormemente la orientación de los pasajeros que no están familiarizados con las rutas de superficie en esa zona.

Consejos efectivos y fecha de reapertura del servicio habitual

Para sobrevivir a este cierre temporal sin contratiempos, te compartimos una lista de recomendaciones:

Anticipa tu salida al menos 40 minutos antes de lo habitual.

Ubica las paradas de RTP con antelación para no perder tiempo.

Considera usar la Línea 1 del Metrobús o el Trolebús como rutas alternas viables.

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Muchos capitalinos se preguntan con preocupación cuánto tiempo durarán estas afectaciones en su rutina diaria. Afortunadamente, la suspensión de actividades en este tramo estratégico está programada para ejecutarse en un tiempo récord, abarcando únicamente las horas de menor afluencia durante el fin de semana para minimizar el impacto en la economía local.

El servicio habitual en todas las estaciones de la Línea 2 se restablecerá desde el primer minuto de operaciones del próximo lunes 25 de mayo. Las autoridades se han comprometido firmemente a finalizar las obras en tiempo y forma para no entorpecer el inicio de la jornada laboral y escolar de la nueva semana.

La modernización de nuestra infraestructura de transporte requiere paciencia temporal, pero promete beneficios duraderos y viajes más seguros para todos los habitantes que diariamente confían en este sistema vital.

CT