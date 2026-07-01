Quiénes fueron los aficionados que murieron durante el festejo en el Ángel de la Independencia

La histórica victoria de la Selección Mexicana frente a su similar de Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 provocó una marea humana sin precedentes en el corazón del país.

El júbilo por los goles de Julián Quiñones- que incluso causó un microsismo en pleno Estadio por la vibración de los fanáticos- y Raúl Jiménez atrajo a cerca de un millón de personas a avenidas principales como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución.

Lamentablemente, el sobrecupo y las aglomeraciones extremas transformaron los cánticos en desesperación: las autoridades de la Ciudad de México confirmaron el fallecimiento de cuatro personas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, convirtiendo esta jornada en una de las más trágicas que se recuerden en la historia del balompié nacional.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y los servicios de emergencia reportaron además más de mil 600 heridos atendidos en distintos módulos instalados en la zona... ¿pero qué se sabe de las identidades de las personas que fallecieron?

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Quiénes fueron las víctimas: lo que se sabe de los aficionados

El ángulo central que consterna a todo el país gira en torno a las identidades de aquellos fanáticos que salieron vestidos con la camiseta tricolor y nunca regresaron a casa. La Secretaría de Salud de la CDMX brindó información clave para conocer quiénes eran los civiles atrapados en medio del colapso logístico:

Se trata de dos mujeres, una de 19 años y otra de 48 años que presuntamente murieron por asfixia debido a la avalancha humana desatada en Reforma tras el triunfo de México, así como de dos hombres de 44 y 30 años cuyas causas de muerte aún no se determinan

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Asfixia y complicaciones de salud: ¿cómo ocurrieron los decesos?

La principal línea de investigación de la Fiscalía General de Justicia de CDMX apunta a fallas físicas provocadas por la aglomeración. Las tres primeras víctimas (la joven de 19 años, la mujer de 48 y el hombre de 44) fallecieron por presunta asfixia por atrapamiento.

Los testimonios de los sobrevivientes apuntan a que los empujones y el colapso del flujo peatonal provocaron auténticas estampidas humanas donde respirar se volvió imposible.

El cuarto caso, el del joven trasladado al Hospital Rubén Leñero, sigue bajo exhaustiva revisión forense. Aunque en un inicio periodistas locales señalaron un presunto abuso de sustancias tóxicas, autoridades detallaron que el estatus epiléptico derivó en un paro cardiorrespiratorio fulminante. Las investigaciones de las autoridades buscan esclarecer si el descontrol, el aplastamiento o factores externos catalizaron su trágico desenlace.

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Ante los hechos, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestaron sus profundas condolencias y prometieron apoyo institucional a las familias afectadas, mientras que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un mensaje de pésame desde sus redes sociales afirmando que la comunidad del futbol internacional se encuentra profundamente entristecida.

JM