El Gobierno de Tabasco inició este 1 de julio de 2026 una nueva jornada de incorporación al programa Bienestar y Plenitud, mediante el cual los hombres de 63 y 64 años pueden acceder a un apoyo económico de tres mil pesos bimestrales. La convocatoria estará vigente durante la primera semana de julio y busca ampliar el padrón de beneficiarios antes de que este sector de la población pueda incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que se otorga a partir de los 65 años.El programa está dirigido exclusivamente a hombres que:Actualmente, el programa beneficia a 18 mil 800 personas, aunque la meta del gobierno estatal es alcanzar las 20 mil incorporaciones.La Secretaría de Bienestar informó que el periodo de inscripción será: Del 1 al 8 de julio de 2026.Durante esos días, los interesados podrán acudir a los módulos de atención instalados en los 17 municipios de Tabasco.Quienes deseen incorporarse al programa deberán presentar los siguientes documentos en original y copia:La documentación será utilizada para integrar el expediente del solicitante y verificar que cumple con los criterios establecidos por el programa.El registro puede realizarse de manera presencial en:Las autoridades recordaron que el trámite es completamente gratuito y no requiere gestores, intermediarios ni pagos de ningún tipo. Recordando que solo es la primera semana de julio, el horario aplica del martes 2 de julio al miércoles 3 de julio de 08:00 a 16:00 horas.Aunque ambos programas buscan apoyar a las personas adultas mayores, tienen características distintas.Bienestar y Plenitud Pensión para el BienestarAdemás, el Gobierno federal también opera la Pensión Mujeres Bienestar, destinada a mujeres de entre 60 y 64 años, con un apoyo de tres mil 100 pesos bimestrales.Una vez entregada la documentación, la Secretaría de Bienestar de Tabasco revisará cada expediente para verificar que el solicitante cumple con todos los requisitos.Posteriormente, la dependencia notificará a las personas aceptadas sobre su incorporación al padrón de beneficiarios y dará a conocer el procedimiento para entregar el medio de pago con el que recibirán el apoyo económico, conforme al calendario oficial del programa. EE