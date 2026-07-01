El Gobierno de Tabasco inició este 1 de julio de 2026 una nueva jornada de incorporación al programa Bienestar y Plenitud, mediante el cual los hombres de 63 y 64 años pueden acceder a un apoyo económico de tres mil pesos bimestrales.

La convocatoria estará vigente durante la primera semana de julio y busca ampliar el padrón de beneficiarios antes de que este sector de la población pueda incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que se otorga a partir de los 65 años.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo?

El programa está dirigido exclusivamente a hombres que:

Tengan 63 o 64 años de edad.

Residan en el estado de Tabasco.

Cumplan con la documentación solicitada por la Secretaría de Bienestar estatal.

Actualmente, el programa beneficia a 18 mil 800 personas, aunque la meta del gobierno estatal es alcanzar las 20 mil incorporaciones.

Fechas para registrarse

La Secretaría de Bienestar informó que el periodo de inscripción será: Del 1 al 8 de julio de 2026.

Durante esos días, los interesados podrán acudir a los módulos de atención instalados en los 17 municipios de Tabasco.

Requisitos para recibir los tres mil pesos

Quienes deseen incorporarse al programa deberán presentar los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio reciente.

Número telefónico de contacto.

La documentación será utilizada para integrar el expediente del solicitante y verificar que cumple con los criterios establecidos por el programa.

¿Dónde realizar el trámite?

El registro puede realizarse de manera presencial en:

Oficinas del Pueblo.

Oficinas de la Secretaría de Bienestar de Tabasco.

Módulos habilitados en los 17 municipios del estado.

Atención Ciudadana - Secretaría de Bienestar: Paseo de la Sierra Villahermosa, Reforma, 425, 86080, Telefono: (993) 310-3700, ,ext. 40221, correo atencionbienestar@tabasco.gob.mx

Las autoridades recordaron que el trámite es completamente gratuito y no requiere gestores, intermediarios ni pagos de ningún tipo.

¿Cuáles son los horarios?

Recordando que solo es la primera semana de julio, el horario aplica del martes 2 de julio al miércoles 3 de julio de 08:00 a 16:00 horas.

¿En qué se diferencia de la Pensión Bienestar federal?

Aunque ambos programas buscan apoyar a las personas adultas mayores, tienen características distintas.

Bienestar y Plenitud

Es un programa del Gobierno de Tabasco.

Beneficia únicamente a hombres de 63 y 64 años.

Entrega tres mil pesos bimestrales.

GOBIERNO DE TABASCO

Pensión para el Bienestar

Es un programa del Gobierno de México.

Está dirigido a personas de 65 años o más.

En 2026 otorga seis mil 400 pesos bimestrales.

Además, el Gobierno federal también opera la Pensión Mujeres Bienestar, destinada a mujeres de entre 60 y 64 años, con un apoyo de tres mil 100 pesos bimestrales.

¿Qué ocurre después del registro?

Una vez entregada la documentación, la Secretaría de Bienestar de Tabasco revisará cada expediente para verificar que el solicitante cumple con todos los requisitos.

Posteriormente, la dependencia notificará a las personas aceptadas sobre su incorporación al padrón de beneficiarios y dará a conocer el procedimiento para entregar el medio de pago con el que recibirán el apoyo económico, conforme al calendario oficial del programa.

EE