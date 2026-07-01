Pensión Bienestar julio 2026: ¿Ya publicaron el calendario de pagos? Esto se sabe

Miles de beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores están expectantes de la próxima dispersión de recursos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026.

Y aunque la Secretaría de Bienestar todavía no ha publicado el calendario oficial de depósitos , ya existe una estimación basada en el esquema que el Gobierno de México ha utilizado durante los últimos operativos de pago.

Es importante señalar que las fechas presentadas a continuación son únicamente una proyección y podrían sufrir modificaciones una vez que las autoridades federales emitan el anuncio oficial.

¿Cuándo podrían comenzar los depósitos de la Pensión Bienestar?

Si se mantiene la misma dinámica de distribución aplicada en meses anteriores, los primeros depósitos podrían reflejarse a partir del miércoles 1 de julio de 2026.

Como ha ocurrido en anteriores periodos, los pagos se realizarían de manera escalonada tomando como referencia la inicial del primer apellido de cada beneficiario. Esta estrategia permite ordenar la entrega de recursos y reducir la saturación en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar.

La Pensión Bienestar se ha consolidado como uno de los programas sociales más importantes del país, beneficiando a millones de personas adultas mayores de 65 años que reciben apoyo económico de manera periódica.

Calendario tentativo de pagos para julio de 2026

Con base en los calendarios más recientes, esta sería la posible distribución de depósitos:

Jueves 2 de julio: A

Viernes 3 de julio: B

Lunes 6 de julio: C y D

Martes 7 de julio: E y F

Miércoles 8 de julio: G

Jueves 9 de julio: G

Viernes 10 de julio: H, I, J y K

Lunes 13 de julio: L

Martes 14 de julio: M

Miércoles 15 de julio: M

Jueves 16 de julio: N, Ñ y O

Viernes 17 de julio: P y Q

Lunes 20 de julio: R

Martes 21 de julio: R

Miércoles 22 de julio: S

Jueves 23 de julio: T, U y V

Viernes 24 de julio: W, X, Y y Z

Las autoridades federales podrían realizar ajustes en estas fechas, por lo que se recomienda esperar la publicación oficial antes de acudir a consultar el saldo.

Así llega el dinero a los beneficiarios

El apoyo económico se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin gestores, intermediarios ni trámites adicionales.

Una vez que el recurso está disponible, los derechohabientes pueden retirar efectivo en cajeros automáticos, acudir a sucursales bancarias o utilizar la tarjeta para realizar compras en establecimientos que cuenten con terminal bancaria.

Este mecanismo busca garantizar una dispersión segura, transparente y directa para todos los beneficiarios inscritos en el programa.

Recomendaciones para evitar problemas al recibir el pago

Mientras se confirma el calendario oficial, especialistas recomiendan tomar algunas medidas para facilitar el proceso de cobro.

Entre las principales sugerencias se encuentran respetar la fecha asignada de acuerdo con la inicial del apellido, mantener la tarjeta en buen estado, proteger el NIP y consultar únicamente información difundida por canales oficiales.

También es importante recordar que no existe obligación de retirar todo el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen seguros en la cuenta y pueden utilizarse mediante pagos electrónicos.

La fecha definitiva será anunciada por la Secretaría de Bienestar

Aunque este calendario ofrece una referencia para millones de beneficiarios, la información oficial será dada a conocer por la Secretaría de Bienestar en los días previos al inicio de la dispersión.

Por ello, la recomendación es mantenerse atentos a los comunicados del Gobierno federal y evitar confiar en publicaciones sin respaldo oficial.

Conocer anticipadamente la posible fecha de pago permite organizar gastos, planificar compras y evitar traslados innecesarios. Mientras llega el anuncio definitivo, los adultos mayores ya cuentan con una guía preliminar sobre cuándo podría reflejarse el depósito de la Pensión Bienestar correspondiente a julio de 2026.

EE