Martes, 30 de Junio 2026

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¡Hizo temblar a la CDMX! Sismógrafos registran el gol de Julián Quiñones ante Ecuador

La aplicación de alerta sísmica SASSLA reportó una sobresaliente señal artificial provocada por el grito en masa de la afición tras la anotación de la Selección Mexicana

Por: Nadia González

La euforia colectiva fue de tal magnitud que logró ser detectada por los sismógrafos de la Ciudad de México. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

La euforia colectiva fue de tal magnitud que logró ser detectada por los sismógrafos de la Ciudad de México. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

El partido entre México y Ecuador en el Mundial 2026 no solo sacudió las emociones de la afición, sino también el suelo de la capital del país. Tras la anotación de Julián Quiñones que puso en ventaja al conjunto tricolor, la euforia colectiva fue de tal magnitud que logró ser detectada por los sismógrafos de la Ciudad de México. 

La ciencia detrás del festejo

De acuerdo con una publicación de la plataforma SASSLA en su cuenta oficial de X, el gol de la ventaja mexicana provocó vibraciones en el terreno local que quedaron inmortalizadas en el espectrograma de la estación RaspberryShake más cercana al recinto deportivo.

     

A estas conclusiones se puede llegar: 

  • Señal artificial sobresaliente: El brinco y el grito simultáneo de miles de personas generaron un impacto directo en el subsuelo.
  • Vibración local: Aunque no se trató de un sismo real originado por fallas geológicas, la energía liberada por la masa de fanáticos quedó registrada claramente como una alteración física en la zona circundante.

El festejo del gol demostró que, cuando la Selección Mexicana juega, la afición tiene la capacidad literal de mover la tierra.

NG

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