El partido entre México y Ecuador en el Mundial 2026 no solo sacudió las emociones de la afición, sino también el suelo de la capital del país. Tras la anotación de Julián Quiñones que puso en ventaja al conjunto tricolor, la euforia colectiva fue de tal magnitud que logró ser detectada por los sismógrafos de la Ciudad de México. De acuerdo con una publicación de la plataforma SASSLA en su cuenta oficial de X, el gol de la ventaja mexicana provocó vibraciones en el terreno local que quedaron inmortalizadas en el espectrograma de la estación RaspberryShake más cercana al recinto deportivo.A estas conclusiones se puede llegar: El festejo del gol demostró que, cuando la Selección Mexicana juega, la afición tiene la capacidad literal de mover la tierra.NG