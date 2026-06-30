El partido entre México y Ecuador en el Mundial 2026 no solo sacudió las emociones de la afición, sino también el suelo de la capital del país. Tras la anotación de Julián Quiñones que puso en ventaja al conjunto tricolor, la euforia colectiva fue de tal magnitud que logró ser detectada por los sismógrafos de la Ciudad de México.

La ciencia detrás del festejo

De acuerdo con una publicación de la plataforma SASSLA en su cuenta oficial de X, el gol de la ventaja mexicana provocó vibraciones en el terreno local que quedaron inmortalizadas en el espectrograma de la estación RaspberryShake más cercana al recinto deportivo.

����⚽️ ¡El #Gol de Julian Quiñones vs ���� #Ecuador acaba de ser registrado en varios sismógrafos de la #CDMX!



Así fue registrado en la estación RaspberryShake más cercana al Estadio Azteca, una sobresaliente señal artificial.



La descarga de euforia y grito en masas produjeron… pic.twitter.com/KlJPUfwGZJ— SASSLA (@SasslaMx) July 1, 2026

A estas conclusiones se puede llegar:

Señal artificial sobresaliente: El brinco y el grito simultáneo de miles de personas generaron un impacto directo en el subsuelo.

El brinco y el grito simultáneo de miles de personas generaron un impacto directo en el subsuelo. Vibración local: Aunque no se trató de un sismo real originado por fallas geológicas, la energía liberada por la masa de fanáticos quedó registrada claramente como una alteración física en la zona circundante.

El festejo del gol demostró que, cuando la Selección Mexicana juega, la afición tiene la capacidad literal de mover la tierra.

NG