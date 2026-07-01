Explota pipa de combustible en Tlaxcala; cierran carretera México-Veracruz (VIDEO)

La explosión de una pipa de combustible ocurrida la tarde de este miércoles 1 de julio provocó un incendio de gran magnitud que mantiene cerrada la carretera federal México-Veracruz, a la altura del municipio de Hueyotlipan, en la entrada a la comunidad de López Mateos.El fuego generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros, por lo que las autoridades suspendieron la circulación en ambos sentidos para facilitar las labores de atención y prevenir riesgos.Hasta la noche de este miércoles no se ha informado sobre las causas del accidente y si hay personas lesionadas o fallecidas.La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, informó que ordenó la instalación de una Mesa de Seguridad Permanente en el C5i para dar seguimiento al incidente.También pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, mientras continúan las labores de evaluación y atención de la emergencia. SV