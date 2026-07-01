Explota pipa de combustible en Tlaxcala; cierran carretera México-Veracruz (VIDEO)

La explosión de una pipa de combustible ocurrida la tarde de este miércoles 1 de julio provocó un incendio de gran magnitud que mantiene cerrada la carretera federal México-Veracruz, a la altura del municipio de Hueyotlipan, en la entrada a la comunidad de López Mateos.

El fuego generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros , por lo que las autoridades suspendieron la circulación en ambos sentidos para facilitar las labores de atención y prevenir riesgos.

Hasta la noche de este miércoles no se ha informado sobre las causas del accidente y si hay personas lesionadas o fallecidas.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, informó que ordenó la instalación de una Mesa de Seguridad Permanente en el C5i para dar seguimiento al incidente.

También pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales , mientras continúan las labores de evaluación y atención de la emergencia.

#ÚLTIMAHORA �� Una pipa de combustible explotó sobre la autopista México-Veracruz, a la altura de Hueyotlipan, #Tlaxcala. La vialidad está cerrada con sentido a Calpulalpan. Las autoridades ya trabajan para sofocar las llamas. pic.twitter.com/fw9sqiLja6— El Universal Puebla (@UniversalPuebla) July 2, 2026

SV