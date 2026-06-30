Los mejores MEMES que dejó el México vs Ecuador en el Mundial 2026

La Selección Mexicana logró imponerse a Ecuador por 2-0 en el Mundial 2026 y selló su pase a Octavos de Final luego de un partido que tuvo de todo: tensión, jugadas de peligro, oportunidades, a Julián Quiñones y Raúl Jiménez como los grandes protagonistas del encuentro y, por supuesto... ¡muchas risas! Estos fueron los mejores memes del encuentro que surgieron en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante la victoria de México en el Mundial 2026?

A lo largo del partido, la plataforma X se mantuvo muy activa con toda clase de imágenes, videos y gifs repletos de humor y creatividad con los que los internautas reseñaron, de una forma muy curiosa, todos los pormenores del encuentro.

Desde los goles que le dieron el triunfo a México hasta las constantes faltas de Ecuador que no fueron sancionadas: todo fue debidamente comentado por los fans que usaron toda clase de referencias pop para sacar la risa... ¡desde Los Simpson hasta el ya icónico Doctor Simi!

Todo México así con la #SelecciónMexicana



VAMOS MÉXICO ���� pic.twitter.com/twMe3ShfxS— MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) July 1, 2026

Mención aparte merecen los cientos de videos de los festejos en cada rincón de la República Mexicana: desde el alboroto de los FAN Fest instalados en diversos puntos del país hasta la tranquilidad del hogar o el ambiente de trabajo de una oficina, los mexicanos se tomaron un tiempo para gritar los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes se coronaron como los "reyes" del encuentro.

Ahora, México necesita prepararse para un nuevo encuentro de Octavos de Final que le exigirá concentración y trabajo al máximo; mientras tanto, en medio de las risas y el humor ácido la pregunta del millón surge con una mayor fuerza: "¿Y si sí?"

¿Cuáles fueron las alineaciones del México vs Ecuador del Mundial 2026?

Para este encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México, el cuadro titular del tricolor y Ecuador estuvo compuesto por:

Alineación de México

Guardameta : Raúl Rangel.

: Raúl Rangel. Defensas : Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.

: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo. Mediocampistas : Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora.

: Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora. Delanteros: Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Roberto Alvarado.

Alineación de Ecuador

Guardameta : Hernán Galindez.

: Hernán Galindez. Defensas : Piero Hincapie, Joel Ordonez, Wilian Pacho.

: Piero Hincapie, Joel Ordonez, Wilian Pacho. Mediocampistas : Pedro Vite, Alan Franco, Moisés Caicedo.

: Pedro Vite, Alan Franco, Moisés Caicedo. Delanteros: John Yeboah, Enner Valencia, Gonzalo Plata, Nilson Angulo.

JM