Los mejores MEMES que dejó el México vs Ecuador en el Mundial 2026

La Selección Mexicana logró imponerse a Ecuador por 2-0 en el Mundial 2026 y selló su pase a Octavos de Final luego de un partido que tuvo de todo: tensión, jugadas de peligro, oportunidades, a Julián Quiñones y Raúl Jiménez como los grandes protagonistas del encuentro y, por supuesto... ¡muchas risas! Estos fueron los mejores memes del encuentro que surgieron en redes sociales. A lo largo del partido, la plataforma X se mantuvo muy activa con toda clase de imágenes, videos y gifs repletos de humor y creatividad con los que los internautas reseñaron, de una forma muy curiosa, todos los pormenores del encuentro.Desde los goles que le dieron el triunfo a México hasta las constantes faltas de Ecuador que no fueron sancionadas: todo fue debidamente comentado por los fans que usaron toda clase de referencias pop para sacar la risa... ¡desde Los Simpson hasta el ya icónico Doctor Simi! Mención aparte merecen los cientos de videos de los festejos en cada rincón de la República Mexicana: desde el alboroto de los FAN Fest instalados en diversos puntos del país hasta la tranquilidad del hogar o el ambiente de trabajo de una oficina, los mexicanos se tomaron un tiempo para gritar los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes se coronaron como los "reyes" del encuentro. Ahora, México necesita prepararse para un nuevo encuentro de Octavos de Final que le exigirá concentración y trabajo al máximo; mientras tanto, en medio de las risas y el humor ácido la pregunta del millón surge con una mayor fuerza: "¿Y si sí?" Para este encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México, el cuadro titular del tricolor y Ecuador estuvo compuesto por:Alineación de México Alineación de Ecuador JM