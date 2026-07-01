Luego del fallecimiento de cuatro personas durante las celebraciones tras el partido México-Ecuador la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que no se prohibirán los festejos en el Ángel de la Independencia ni tampoco se contempla colocar vallas en el Paseo de la Reforma para impedir el paso de más gente, pues consideró que esto no resolvería el problema.

"El Ángel es un símbolo de fiesta, de festejo, después de cada momento importante, sobre todo después de los eventos deportivos y más aún en el Mundial, así que esto significa que no podemos decir: 'Ya no va a haber festejo en el Mundial', porque esto se da de manera natural y siempre habrá miles y miles festejando en ese lugar", dijo.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina fue cuestionada acerca de las medidas que se tomarán para próximos partidos, a lo que refirió que colocar vallas en el Paseo de la Reforma no resolvería el problema, por lo que mantuvo el llamado a la población a acudir a celebrar a otros sitios de la Ciudad.

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"Poner vallas cuando llegan multitudes pues a veces no es lo mejor, así que tenemos que estar viendo de qué manera toda la población que está alrededor del festejo, no alrededor, cercanamente, sino que está, que quiere festejar, que sepa que hay más lugares donde lo podrá hacer de manera segura y no en un solo espacio", dijo.

JM