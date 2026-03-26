Jueves, 26 de Marzo 2026

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Grecia Quiroz analiza competir por la gubernatura de Michoacán en 2027

Quiroz dejó abierta la posibilidad de competir bajo una vía independiente, al señalar que, de tomar la decisión, sería "bajo el movimiento del sombrero"

Por: SUN .

Quiroz dejó abierta la posibilidad de competir bajo una vía independiente. SUN/ARCHIVO

Quiroz dejó abierta la posibilidad de competir bajo una vía independiente. SUN/ARCHIVO

En su visita al Senado de la República por invitación del legislador morenista Emmanuel Reyes Carmona, la presidenta municipal de Uruapan, Gracia Quiroz, confirmó que valora la posibilidad de contender por la gubernatura de Michoacán en 2027.

La alcaldesa subrayó que, aunque no son tiempos electorales, en el interior de su movimiento se analiza su futuro político.

"Estamos haciendo una valoración con el movimiento; no son tiempos electorales ni mucho menos. Hay muchos que ya están desesperados queriendo participar, pero hay que dejarle esa decisión a la gente", dijo.

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Quiroz dejó abierta la posibilidad de competir bajo una vía independiente, al señalar que, de tomar la decisión, sería "bajo el movimiento independiente del sombrero".

Quiroz destaca el apoyo que ha recibido de la federación

En entrevista a medios, la alcaldesa hizo énfasis en el apoyo institucional recibido por parte del gobierno federal, el cual, dijo, ha sido clave ante el contexto de violencia en la región.

"Ha habido respaldo para el municipio de Uruapan, ha habido respaldo hacia mi persona; mandaron seguridad, hay presencia del Ejército y de la Guardia Nacional. Yo agradezco este apoyo porque la realidad es que el municipio lo necesita", afirmó.

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Por otra parte, Grecia Quiroz reiteró su exigencia para que la Fiscalía no descarte la línea política en la investigación del asesinato de su esposo, Carlos Manzo, al mencionar que existen antecedentes que apuntan hacia actores políticos. Sin hacer señalamientos directos, sostuvo que se trata de una línea que debe ser considerada.

"Yo jamás me atrevería a señalar de manera asertiva o confirmando algo; sin embargo, es una línea que he pedido que no se deje de lado", dijo.

La alcaldesa de Uruapan fue invitada a participar en el evento de "100 mujeres líderes" que se realizó en el Senado de la República. 

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MB
 

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