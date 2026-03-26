Pemex tiende a desatender la mayoría de sus riesgos ambientales

Petróleos Mexicanos (Pemex) avanza lento en la atención de riesgos ambientales, ya que cada trimestre resuelve en promedio entre dos y cuatro casos en esta materia, de acuerdo con datos de la empresa que muestran que sólo 28% de los desafíos ya se resolvieron.

Los últimos datos disponibles arrojan que, a septiembre de 2025, de un inventario total de 240 riesgos ambientales, 67 se han atendido, es decir, sólo dos más respecto a junio de 2025 y 12 más respecto al cierre de 2024.

"El resto se encuentra en distintas etapas de gestión, incluyendo atención en curso, procesos de contratación y elaboración de programas de trabajo para ejercicios subsecuentes", detalla.

En cuanto a los riesgos de Prioridad 1 (que pueden generar un mayor daño al ambiente), 21 ya han sido atendidos y el remanente (otros 17) "continúa en proceso de atención o contratación", señala.

La atención del inventario consideraba una inversión de 15 mil 460 millones de pesos para destinar en 2025 a la mitigación de impactos en suelo, agua y aire. El monto es ligeramente menor al ejercido en 2024, por 15 mil 730 millones de pesos.

Para Julio Valdivieso, expresidente del consejo del Colegio de Ingenieros Ambientales, se nota una falta de capacidad de Pemex para atender esas emergencias.

"No es la primera ya que existen otros derrames tanto en tierra como en playas y mar abierto que no se han atendido. El presupuesto para este tipo de eventos se ha ido reduciendo a través de cada año y de cada sexenio, lo que demuestra una total indiferencia hacia los resultados que puedan ocasionar los derrames a la biodiversidad y a los humanos que tienen contacto con el hidrocarburo, tanto de inmediato, como las secuelas que presenten", dijo el experto.

"Si este gobierno continúa reduciendo presupuesto a lo más importante, que es la salud y el medio ambiente, los daños a corto y largo plazos serán, e incluso ya son, irreparables, sobre todo a cuerpos de agua, mares, costas, lagunas, ríos, bosques. acuíferos, etcétera. Por un lado, aprueban leyes sobre Derecho Humano al Agua, pero por otro reducen presupuesto para dar cumplimiento, lo cual es una aberración y una burla al pueblo".

Y es que, desde febrero, el gobierno federal enfrenta un nuevo derrame en el golfo de México y a la fecha se desconoce el origen del problema. De hecho, a partir de las lluvias de hace 15 días reportadas en Tabasco, también enfrenta otro caso, pues se generó un derrame, esta vez relacionado con la refinería Dos Bocas, el cual se dio a conocer a partir de un incendio que les costó la vida a cinco personas el martes de la semana pasada.

No hay “aparente” explicación hacia los derrames

Estas situaciones se han dado a conocer primero por autoridades locales, y posteriormente el gobierno federal se ha pronunciado.

Del derrame que afecta las playas de Veracruz y Tabasco, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se debió a un barco de una empresa y no a Pemex. Hasta ahora se desconoce exactamente el origen de ese derrame, mientras continúan las investigaciones.

Para expertos, estas situaciones no se han enfrentado frontalmente por parte del gobierno.

Luis Miguel Labardini, socio de la consultora Marcos y Asociados, afirmó que la importancia que Pemex le otorgue a los riesgos ambientales depende del correcto registro de los pasivos ambientales en su contabilidad.

“No se puede atender lo que no se puede medir. En la medida en que haya un reconocimiento explícito del pasivo ambiental, como parte del pasivo de la empresa, estos riesgos tendrían mayor relevancia en las prioridades de Pemex, porque afectan su posición financiera y la percepción de los inversionistas respecto a la cuantificación de esos riesgos”.

"En la industria petrolera a escala mundial, siempre se considera prioridad el costo de abandono que, aunque no es inmediato, impacta el valor de los activos al realizar una desinversión", agregó.

Presión social a Pemex

La situación de Pemex es crítica, considerando que, pese a los esfuerzos del gobierno federal, su deuda asciende a 85 mil millones de dólares, sin contar el pasivo con proveedores, mientras sigue reportando pérdidas financieras.

La sociedad debe presionar al gobierno para que busque buenos resultados financieros y operativos de la empresa, incluyendo el cuidado al medio ambiente, entre otros rubros, destacó Valdivieso.

"La población afectada se queja de que el gobierno ha minimizado el tema, y es evidente la falta de atención al derrame petrolero y los impactos ambientales que se están presentando y que tomarán meses para limpiarse. Los impactos sobre la economía afectan sobre todo a pobladores, que viven de la pesca y del turismo, sin contar el daño a la flora y fauna", dijo.

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AO

