Jueves, 26 de Marzo 2026

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EN VIVO | Sismos en Jalisco y México | Jueves 26 de marzo

Te compartimos todos los detalles sobre los temblores que se presenten este jueves 26 de marzo de 2026 en México y Jalisco, cuya magnitud sea cercano, igual o superior a la magnitud 4

Fabián Flores

Este jueves 26 de marzo, te compartiremos los datos acerca de los temblores que se presenten en Jalisco y el resto de la República Mexicana, según registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear los sismos en México en tiempo real.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

EN VIVO | Sismos en México | Jueves 26 de marzo. ESPECIAL / SSN
EN VIVO | Sismos en México | Jueves 26 de marzo. ESPECIAL / SSN

México y su estrecha historia con los sismos

Los sismos han sido parte de la historia más reciente de México. Desde 1985, en el mes de septiembre, se han registrado cinco sismos con magnitud mayor o igual a 7. Gran parte de ellos son recordados por los daños materiales y pérdidas humanas que causaron.

Cronológicamente, corresponden con los eventos registrados el 19 y 20 de septiembre de 1985 en las costas de Michoacán y Guerrero, con magnitudes 8.1 y 7.6, respectivamente; 7 y 19 de septiembre de 2017 en el centro de México y golfo de Tehuantepec, con magnitudes 8.2 y 7.1, respectivamente; y 7 de septiembre de 2021 en las costas de Guerrero, de magnitud 7.1.

En el pensamiento colectivo se tiene la creencia de que septiembre es el mes de los sismos; sin embargo, esto es una casualidad debido a que no hay estudios que comprueben que se trata de una "temporada de temblores", como si se tratara de la temporada de lluvias o de calor. Lo que sí es comprobable es que, debido a la zona geográfica en la que se encuentra México, los movimientos telúricos son el pan de cada día para las y los mexicanos.

La República Mexicana colinda con cinco placas tectónicas (Placa del Pacífico, de Rivera, de Cocos, del Caribe y de Norteamérica), por lo que registra constantes sismos durante todo el día de todos los días, en especial en la zona sur, donde chocan tres de ellas.

Por ello, es importante mantenerse al tanto de los temblores que se registren en México, principalmente, por las repercusiones sociales y estructurales que estos son capaces de provocar.

Sismo en Chiapas


El estado del sur del país registró un temblor de magnitud 4.9 a las 05:07 horas, a 12 km al suroeste de Pijijiapan. El siniestro tuvo una profundidad de 100.9 km.

 

 Sismo en Chiapas. ESPECIAL / SSN
 Sismo en Chiapas. ESPECIAL / SSN

Sismo en Guerrero


El estado del suroeste de México registró un temblor de magnitud 4.1 a la 01:35 horas, a 17 kilómetros (km) al sur de Coyuca de Benítez. El siniestro tuvo una profundidad de 18.2 km.

 

 Sismo en Guerrero. ESPECIAL / SSN
 Sismo en Guerrero. ESPECIAL / SSN

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