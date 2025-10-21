Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general del estado de Oaxaca, informó que por una calificación un estudiante habría asesinado a la profesora del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao), Fabiola Ortiz, en el municipio Putla Villa de Guerrero.

"Hasta ahorita nuestra línea principal tiene que ver con un tema al interior de la misma institución académica, con un alumno. Estamos en ese proceso. Es un tema de una calificación ahí", declaró.

La profesora Fabiola Ortiz fue asesinada la tarde del pasado miércoles 15 de octubre en las inmediaciones del plantel 06 del Cobao en el municipio de Putla Villa de Guerrero. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la víctima presentaba lesiones producidas por arma de fuego y la investigación se inició por el delito de feminicidio.

Dos días después, el viernes 17 de octubre, docentes de la institución educativa rindieron un homenaje póstumo a la profesora en el que expresaron que su ausencia duele profundamente, "pero su presencia sigue viva en cada lección aprendida, en cada valor que aplicamos y en el cariño que nos dejaste", dijeron en medio del pesar.

Bernardo Rodríguez Alamilla aseguró que están muy avanzados en la investigación relacionada con el asesinato de la profesora Fabiola Ortiz, pero rechazó dar más detalles de las indagatorias y si pronto será detenido el presunto responsable de este crimen.

