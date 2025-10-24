¿Qué provoca el estrés laboral entre los trabajadores mexicanos?

El estrés laboral es un problema serio para muchos trabajadores y trabajadoras en México que, además de manifestarse en síntomas físicos y psicológicos para quien lo padece, repercuten en la productividad de las empresas. Un tema que requiere de cambios en todos los niveles que abone a la salud y productividad.

De acuerdo a datos del Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos .

El estrés laboral sucede cuando la presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física y/o mental del trabajador , generando diversas consecuencias que no sólo afectan la salud, sino también su entorno más próximo ya que genera un desequilibrio entre lo laboral y lo personal .

"El estrés es potencialmente contagioso, ya que estar cerca o visualizar a otras personas en situaciones de estrés, puede aumentar los niveles de cortisol del observador", revela el IMSS a través de una publicación.

Causas de estrés laboral

Del puesto

Tareas monótonas, aburridas y triviales

Tareas desagradables

Sobre carga y ritmo de trabajo

Ritmo de trabajo acelerado

Exceso de trabajo

Escasez de trabajo

Plazos urgentes de finalización

Horario de trabajo

Horarios estrictos e inflexibles

Jornadas largas o sin tiempo para interacción

Trabajo nocturno

Horarios imprevisibles

Cambio de turnos

Participación y control

Baja participación en la toma de decisiones

Falta de control (sobre el método de trabajo, ritmo de trabajo, horario laboral y entorno laboral)

Además, el estrés laboral suele estar relacionado a otros factores comunes en los centros de trabajo que se relacionan con la intimidación, acoso o violencia, escasas relaciones con los jefes, mala comunicación interna, liderazgo inadecuado y bajos niveles de apoyo.

Síntomas del estrés laboral

Emocionales . Ansiedad, miedo, irritabilidad, mal humor, frustración, agotamiento, impotencia, inseguridad, desmotivación, intolerancia.

Conductuales . Disminución de la productividad, cometer errores, reportarse enfermo, dificultades en el habla, risa nerviosa, trato brusco en las relaciones sociales, llanto, apretar las mandíbulas, aumento del consumo de tabaco, consumo de alcohol y otras sustancias.

Cognitivos . Dificultad de concentración, confusión, olvidos, pensamiento menos efectivo, reducción de la capacidad de solución de problemas, reducción de la capacidad de aprendizaje.

Fisiológicos . Músculos contraídos, dolor de cabeza, problemas de espalda o cuello, malestar estomacal, fatiga, infecciones, palpitaciones, respiración agitada, aumento de la presión sanguínea, agotamiento, mayor riesgo de obesidad y de problemas cardiovasculares, deterioro en la memoria, problemas de sueño.

Consecuencias a largo plazo

Reducción de productividad Descenso en la calidad de vida Problemas de salud física y/o mental (enfermedades) Trastornos de depresión y ansiedad Problemas familiares Riesgos de alcoholismo y otras adicciones

Aunque una forma de enfrentar el estrés laboral tiene que ver directamente con modificar las condiciones laborales, la psicoterapia puede ser una herramienta para lidiar con este tipo de conflictos.

