Pemex contiene derrame de hidrocarburo en Río Pantepec, Veracruz

En un comunicado en el que notificó los avances en las acciones de atención en el municipio de Álamo, en Veracruz, tras el derrame en el oleoducto 30" en Poza Rica-Madero, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que contuvo la dispersión de hidrocarburo en el Río Pantepec.

En el documento, la empresa petrolera señaló que, al corte de las 18:00 horas del día de ayer, se registraron avances significativos en las labores de contención y recuperación derivadas del incidente.

"En materia de contención, los trabajos han sido concluidos al 100%", destacó.

Agregó que con el objetivo de evitar que el crudo alcance zonas pobladas y contener su dispersión a lo largo del cauce, se instalaron 94 barreras marinas de contención de tipo grueso y mediano desde el punto de origen del derrame.

Estas acciones se extendieron a lo largo de 35 kilómetros del Río Tuxpan; adicionalmente, en los 8 kilómetros que conectan con el Río Pantepec hasta el primer puente del centro de Tuxpan se instalaron 467 cordones oleofílicos.

En cuanto a las labores de recuperación, la petrolera destacó que se han recuperado más de un millón de litros de hidrocarburo en siete puntos estratégicos. Con la etapa de contención concluida, los trabajos de recuperación se intensificarán.

Asimismo, expuso que se recuperó la bocatoma de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz en la localidad El Xúchitl, punto crítico para el suministro de agua al municipio de Tuxpan, situada a cuatro kilómetros aguas abajo de la zona cero.

En cuanto a la operación de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) y el oleoducto Poza Rica-Madero, Pemex precisó que ambos ya están en funcionamiento. Para evitar mayores afectaciones a la operación portuaria, se reanudaron las labores de carga y descarga en la terminal, en tanto que Pemex informa que el derrame ha sido completamente contenido y, desde las 14 horas del día de ayer, el oleoducto de 30 pulgadas está en condiciones de operar con plena seguridad industrial.

En las acciones de atención participan 755 trabajadores de PEMEX, la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y el Gobierno del Estado de Veracruz con apoyo de dos buques recuperadores, siete lanchas fluviales para rastreo, contención y acceso a la zona crítica, cuatro equipos de respiración autónoma y dos equipos skimmer instalados para recuperación superficial de hidrocarburo.

Pemex indicó que mantiene diálogo directo con las y los vecinos de la zona, quienes han permitido y facilitado el ingreso de las brigadas a los predios y áreas comunes próximas al cauce.

"La empresa pública agradece profundamente la participación voluntaria y solidaria de la población, cuyo apoyo ha permitido acelerar las labores de contención, atención y limpieza, en seguimiento a los protocolos de seguridad y cuidado del entorno" , sostuvo

La tarde del jueves, la Secretaría de Marina (Marina) aseguró que un derrame de hidrocarburos en el Río Pantepec estaba contenido, pues supuestamente activaron el Plan Nacional de Contingencias Nivel III.

Sin embargo, la Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex) dijeron que los avances en la limpieza del hidrocarburo son "significativos".

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, ambas dependencias aseguraron cerca de los 9:00 pm (hora centro) que finalmente habían sido finalizados los trabajos de limpieza, con el fin de evitar la expansión del daño.

Asimismo, comentaron que en términos de recuperación, se han obtenido más de un millón de litros de hidrocarburo en siete puntos estratégicos; estos trabajos se llevarán a cabo con más intensidad luego de contener el derrame.

El pasado martes 21 de octubre, Petróleos Mexicanos comunicó que las intensas lluvias en Veracruz provocaron un derrame.

"Petróleos Mexicanos (Pemex) finalizó de manera segura la reparación del ducto afectado por las lluvias extraordinarias en la región norte del estado de Veracruz y atendió de inmediato la pérdida de contención registrada en alrededor de ocho kilómetros en las inmediaciones del municipio de Álamo Temapache, mediante la activación de los protocolos de seguridad industrial y ambiental", dijo la petrolera a través de un comunicado.

El derrame de hidrocarburo fue denunciado en redes sociales desde el viernes pasado, afectando largas distancias del río Pantepec, para después extenderse al Río Tuxpan.

