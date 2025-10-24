El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) despertó este viernes con cielo nublado, lo que provocó en muchos la curiosidad sobre si las lluvias regresarán. Esto es lo que dice el pronóstico sobre la ciudad este viernes 24 de octubre:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera, por la mañana, ambiente fresco a templado. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Cielo medio nublado a nublado durante el día, con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Nayarit (norte, centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima y Michoacán (centro, sur y costa). Viento de componente oeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Meteored prevé para Guadalajara hoy, parcialmente nuboso esta mañana , con temperaturas alrededor de 21 °C. Por la tarde, nubes y claros y con temperaturas en torno a los 28 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 23 °C. Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 8 km/h.

La probabilidad de lluvia en Guadalajara este día es casi nula .

Clima en Guadalajara

Viernes 2% de probabilidad de lluvia 30 – 14 °C Sábado 6% de probabilidad de lluvia 30 – 14 °C Domingo 5% de probabilidad de lluvia 31 – 14 °C

Las temperaturas esperadas para este viernes en Guadalajara serán ligeramente más cálidas que ayer .

Clima nacional

Hoy, el frente frío núm. 10 recorrerá el norte del país, asociado con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (norte y noreste) y Coahuila (norte y noreste); rachas de viento de 65 a 80 km/h y posibles torbellinos y/o tornados en el norte de Chihuahua y noroeste de Coahuila.

Un canal de baja presión sobre el interior del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México favorecerán intervalos de chubascos en Veracruz (regiones Las Montañas y Olmeca), Nayarit (norte, centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Tabasco (oeste y centro), Michoacán (centro, sur y costa) y Guerrero (norte, costa y sureste).

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y Meteorología y The Weather Channel

