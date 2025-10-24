El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este viernes 24 de octubre sobre las afectaciones que el frente frío número 10 traerá para varias regiones del país. Estos son los detalles del pronóstico:

Este día, la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera recorrerán el noroeste y norte del país, interactuarán con la aproximación de un nuevo frente frío (núm. 10) a la frontera norte de México, condiciones que originarán fuertes rachas de viento en las mencionadas regiones; así como chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en Sonora y Chihuahua. A su vez, se prevén vientos fuertes con rachas de 55 a 70 km/h en Coahuila; y rachas de 65 a 80 km/h con posible formación de torbellinos en el norte de Chihuahua.

PRONÓSTICO PARA EL VIERNES 24 DE OCTUBRE

El frente frío (núm. 10) recorrerá el norte de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, originarán vientos fuertes y refrescamiento de las temperaturas en dichas regiones, así como lluvias puntuales fuertes, vientos con rachas de 65 a 80 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Chihuahua y Coahuila.

PRONÓSTICO PARA EL SABADO 25 DE OCTUBRE

El frente frío (Núm. 10) recorrerá gradualmente el norte y noreste de México, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, mantendrá la probabilidad de vientos fuertes en dichas regiones; así como vientos con rachas de 65 a 80 km/h y posible formación de torbellinos en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

