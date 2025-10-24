Viernes, 24 de Octubre 2025

Roban a una bebé del Hospital Materno Infantil de Durango

La menor ha sido identificada como Judith Alejandra Rivas Ruiz, y se exhorta a la comunidad mexicana a reportar toda información al 911

Por: SUN .

En un video que circula en redes sociales, se observa a la mujer salir con la bebé en brazo del Hospital Materno Infantil de Durango. ESPECIAL / SUN

La fiscalía de Durango emitió una Alerta Ámber por la desaparición de una bebé de un mes de nacida, sustraída del Hospital Materno Infantil de la capital.

La sustracción ocurrió la tarde del jueves. La bebé, identificada como Judith Alejandra Rivas Ruiz, nació apenas el 20 de septiembre, mide 55 centímetros, y como características se menciona en la alerta: abundante cabello color negro, cejas semipobladas, ojos cafés rasgados y tez morena clara.

ESPECIAL/SUN 
Lanzan ficha de búsqueda de la mujer que robó a la bebé

La fiscalía también emitió una ficha de búsqueda con las características de la persona que presuntamente se robó a la bebé. La describe como una mujer de entre 35 a 45 años, 1.58 centímetros de estatura, tez morena clara, cara ovalada, ceja delineada, boca grande y labios gruesos. Como señas particulares: acné en las mejillas, dientes frontales manchados, torcidos.

 ESPECIAL/SUN
En un video que circula en redes sociales, se observa a la mujer, vestida con filipina tipo uniforme médico, salir del hospital con la bebé en brazos.

La fiscalía estatal solicitó la colaboración de la ciudadanía y medios de comunicación para difundir la alerta. En caso de tener información se exhorta a llamar al número de emergencias 911 o enviar un correo electrónico a la dirección: nolocalizados.fged@durango.gob.mx.

