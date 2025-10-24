La tormenta tropical "Melissa" se localiza al sureste de Jamaica , informó esta mañana del viernes 24 de octubre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

El SMN compartió que la tormenta tropical "Melissa" se intensifica gradualmente en el mar Caribe. Debido a su distancia, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano .

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón se ubica a 260 km al sur-sureste de Kingston, Jamaica, y a mil 325 km al este-sureste de Cancún, Quinta Roo.

Su desplazamiento actual es hacia el norte (0°) a 0 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.

Debido a su distancia, no se establecen zonas de vigilancia para México.

De acuerdo al pronóstico, el ciclón podría alcanzar la categoría 4 como huracán, cuando se localice a mil 035 km al este-sureste de Punta Herrero, Quintana Roo.

"Melissa" es el ciclón tropical número 13 en el Atlántico, después de "Andrea", "Barry", "Chantal", "Dexter", "Erin", "Fernand", "Gabrielle", "Humberto", "Imelda", "Jerry", "Karen" y "Lorenzo". Únicamente cuatro de ellos han alcanzado la categoría como huracán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA