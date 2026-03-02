Beca Rita Cetina Primaria 2026: Paso a paso para solicitar el apoyo de 2 mil 500 pesos

Como parte de una iniciativa que busca reforzar la permanencia escolar y facilitar los recursos necesarios para que estudiantes de educación básica continúen con sus estudios de manera regular , el Gobierno de México anunció el inicio del periodo de registro en línea para la Beca Rita Cetina.

De acuerdo con canales oficiales, el programa está dirigido a familias que tengan a su cargo a menores inscritos en cualquier grado de una primaria pública.

El registro para este apoyo estará habilitado a partir de este lunes 2 de marzo y concluirá el jueves 19 del mismo mes, con el objetivo de brindar el tiempo suficiente para que madres, padres y tutores puedan completar el trámite correspondiente.

La beca otorga un apoyo económico anual de 2 mil 500 pesos por cada alumno o alumna inscrito en el programa, recurso que tiene como finalidad cubrir gastos relacionados con útiles escolares y uniformes para el ciclo escolar.

¿Cómo solicitar la Beca Rita Cetina de nivel primaria paso a paso?

El registro para solicitar la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes se hace únicamente en línea, a través de la página oficial del programa y consta de varios pasos.

1. Ingresar a https://www.becaritacetina.gob.mx/.

2. Iniciar sesión con tu cuenta Llave MX. Deberás ingresar tu número de celular o correo electrónico y contraseña. En caso de que no tengas una cuenta todavía, puedes escoger la opción de "Crear cuenta".

3. Registrar los datos personales del padre, madre o tutor. Deberás ingresar los datos de tu domicilio, y subir los siguientes documentos digitalizados:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Acepta el aviso de privacidad y da clic en "Guardar registro".

4. Ahora deberás llenar el registro de la o el estudiante. Deberás ingresar los siguientes datos:

CURP de la o el menor de edad.

Parentesco con la o el estudiante.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la primaria

Nivel educativo, grado y turno en el que cursa la o el menor

Da clic en el botón de "Guardar y continuar".

5. En caso de que quieras registrar a más de un estudiante, deberás elegir la opción de "Regresar a la página principal" y de nuevo en "Registrar un estudiante". Si no, puedes hacer caso omiso a este paso.

6. Una vez que hayas terminado de registrar a la, el o los alumnos que solicitan el apoyo económico, da clic en "Descargar comprobante".

Recomendaciones clave para el registro

Te recomendamos revisar que hayas capturado bien, tanto tus datos, como los de la, el o los menores que estés registrando. También es importante que descargues y conserves el comprobante de registro.

Asegúrate de que tu CURP y la del estudiante esté certificada y junta o consigue todos los documentos lo antes posible, pues una vez cerrado el periodo de inscripción, no habrá prórrogas.

Una vez que cierre el periodo de solicitudes, las autoridades correspondientes validarán todos los datos, por lo que recuerda ser paciente.

