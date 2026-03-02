La mañana de este lunes 2 de marzo, el peso mexicano arranca la jornada con pérdida de terreno frente al dólar estadounidense.

De acuerdo con la cotización del portal financiero Bloomberg en Línea, en este momento el tipo de cambio se ubica en 17.33 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.57% de la moneda mexicana respecto al cierre previo (17.23).

En lo que va de hoy, el tipo de cambio ha fluctuado en un rango de 17.24 y 17.39 pesos.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció un indicador de 17.2193 pesos por dólar de Estados Unidos para el día de hoy.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 2 DE MARZO DE 2026 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.80 Banorte 16.00 17.55 BBVA 16.16 17.69 Banamex 16.68 17.64 Scotiabank 15.20 18.70

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

