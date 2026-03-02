Aunque todavía falta tiempo para que inicie la temporada de lluvias 2026, la pregunta puede aparecer entre quienes prefieren tomar medidas antes para evitar los problemas. A falta de tres semanas para el comienzo de la primavera, pero con un fin de semana en el que se presentaron lluvias en algunas zonas de Jalisco, por ejemplo, muchas familias comienzan a impermeabilizar techos y reparar filtraciones, mientras que las autoridades se preparan para realizar labores de desazolve en alcantarillas para reducir riesgos de inundación.

La fecha del inicio de la temporada de huracanes en México

De acuerdo con el portal especializado Meteored, la temporada de huracanes arranca de forma estadística el 15 de mayo en el Pacífico nororiental y el 1 de junio en el Atlántico, extendiéndose en ambos casos hasta el 30 de noviembre; sin embargo, las precipitaciones pueden adelantarse o retrasarse, dependiendo de las condiciones atmosféricas.

En México, aunque no hay un día oficial en el que comienza a llover, las precipitaciones empiezan con regularidad en la segunda quincena de mayo, estableciéndose en junio, cuando las ondas tropicales, ciclones e ingreso de humedad afectan de lleno al país, y siendo normal a lo largo del verano.

Meteored indica que los meses de agosto, septiembre y octubre son los más activos de la temporada de lluvias y huracanes en México, y es ante estos que las personas ya quieren conocer el pronóstico para tomar acciones.

Conocer cuándo comienza la temporada de lluvias es importante para tomar precaución a tiempo y reducir riesgos como las goteras en el hogar o las inundaciones en las calles. Por ello, es adecuado tomar el tiempo suficiente para realizar el mantenimiento de alcantarillas o bocas de tormenta en las calles a fin de prevenir posibles riesgos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: SEP elimina las cargas administrativas para el próximo ciclo escolar

OF