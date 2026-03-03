Caso Kimberly: Hallan cuerpo en Chamilpa; hay un detenido

El cuerpo de la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue encontrado sin vida y hay un presunto responsable detenido.

A 10 días de su desaparición, el cuerpo de la estudiante de la UAEM, Kimberly Jocelin Ramos, fue hallado en un predio del poblado de Chamilpa, en una zona boscosa de Cuernavaca que limita con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos , confirmaron fuentes cercanas al caso.

El cuerpo sin vida de la joven fue encontrado en un terreno situado en la parte norte de la UAEM , a un costado de la zona donde la Comisión Interinstitucional de Búsqueda de Personas trabajó desde el viernes pasado.

Antes, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ubicó la casa de uno de los presuntos responsables, Jared Alejandro, también estudiante de la UAEM, en una colonia contigua a la zona boscosa .

Ahí encontraron la credencial del INE y la bolsa de la joven de 18 años. A Jared Alejandro, quien fue detenido, le hallaron bolsitas con droga , de acuerdo con datos preliminares.

El caso

El domingo, al continuar con el rastreo, personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas encontró sobre el campo de exploración ropa similar a la que vestía la estudiante de Contaduría el 20 de febrero pasado, día de su desaparición.

La localización sin vida de Kimberly ocurre luego del endurecimiento de acciones por estudiantes que exigen a las autoridades universitarias transparencia en las investigaciones. Esta tarde rompieron puertas y destruyeron cámaras de video del edificio de la rectoría de la UAEM, tras la decisión unilateral de la rectora Viridiana León Hernández de reprogramar una reunión con un grupo de estudiantes que exigen información sobre las investigaciones.

Los actos vandálicos fueron condenados por la gobernadora Margarita González, quien dijo que fueron cometidos por grupos externos a la UAEM y llamó al diálogo para la construcción de acuerdos.

En el mismo sentido se pronunció el presidente del Congreso de Morelos, Isaac Pimentel; mientras que la rectora de la UAEM sostuvo que "no se puede permitir que se ponga en riesgo la seguridad e integridad de nuestra comunidad" y condenó los actos de violencia.

Horas antes, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAEM, Mario Cortés, subrayó el código "rojo" que enfrenta la universidad y adelantó la suspensión de clases presenciales a partir de este martes 3 de marzo y la activación del modo virtual.

Por separado, una comisión de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) irrumpió en la sala donde la rectora sostenía un encuentro con integrantes del Consejo Universitario.

En dicha reunión, la rectora reprochó el protagonismo de las autoridades y confirmó que Kimberly ingresó al campus Chamilpa el día de su desaparición, el pasado 20 de febrero, de acuerdo con la revisión de los videos de las cámaras de videovigilancia del programa "Ruta Segura".

