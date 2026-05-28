Propuesta de la STPS abre la esperanza de acabar huelga en Nacional Monte de Piedad

La crisis laboral que paraliza a una de las instituciones prendarias más antiguas y emblemáticas de México podría tener los días contados. Tras casi ocho meses de persianas abajo y bóvedas selladas, una nueva propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) abre la esperanza de acabar con la huelga en el Nacional Monte de Piedad este mismo mes de junio.

El conflicto, que mantiene en vilo a miles de familias dependientes del empeño y a más de mil 800 trabajadores sin ingresos, ha encontrado un posible atajo hacia la conciliación definitiva y estos son todos los detalles.

El plan democrático que cambiaría el rumbo

La ruta trazada por las autoridades federales consiste en un dictamen integral que busca equilibrar las exigencias de ambas partes en pugna. La STPS plantea que la solución definitiva no provenga de una imposición judicial prolongada, sino de una salida democrática donde la base trabajadora vote de manera directa, libre y secreta.

Si los empleados avalan el documento en las urnas, las operaciones se reanudarían de inmediato con el respaldo legal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, desactivando el conflicto de tajo.

Por su parte, el patronato del Nacional Monte de Piedad ya dio el primer paso estratégico al aceptar formalmente la propuesta gubernamental.

La administración considera que este mecanismo fortalece la participación activa de los empleados y ofrece una vía legal y ordenada para superar la profunda incertidumbre financiera.

Aldo Torres, vocero de la institución, confirmó públicamente que la empresa está lista para acatar el resultado de este ejercicio democrático y reabrir las 301 sucursales afectadas a nivel nacional, priorizando la atención al público.

Sin embargo, la moneda sigue en el aire del lado sindical. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (SNTNMP), liderado por Arturo Zayún, mostró reticencias iniciales ante el arbitraje propuesto, argumentando desconfianza hacia la administración.

A pesar de estas fricciones evidentes, la presión social, el desgaste de siete meses sin salarios y las recientes mesas de diálogo han flexibilizado las posturas. Este escenario perfila a junio como el mes decisivo para que los trabajadores acudan a las urnas y emitan su voto definitivo sobre el futuro de su fuente de empleo.

El impacto directo en los clientes y sus prendas

Mientras las cúpulas negocian en los despachos, el verdadero drama lo viven miles de mexicanos que acudieron a empeñar sus bienes para sortear emergencias económicas y que se encuentran atrapados en un limbo institucional.

Las prendas permanecen bajo llave en las bóvedas de las sucursales cerradas, e incluso aquellos usuarios que ya liquidaron el total de sus préstamos no han podido recuperar su patrimonio. La aprobación del dictamen de la STPS representa el único candado que falta abrir para liberar estos bienes y restaurar la confianza del público.

¿Por qué está sucediendo esto ahora? La raíz del conflicto

Para entender la magnitud de esta parálisis operativa, es estrictamente necesario retroceder al origen del choque. La huelga estalló a finales del año pasado debido a acusaciones mutuas sobre la viabilidad financiera de la institución y presuntas violaciones sistemáticas al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

El patronato argumentaba que las prestaciones sindicales históricas eran financieramente insostenibles y buscaba modificar el contrato para tener mayor control sobre las plazas, las contrataciones y los ascenso.

En respuesta directa, el sindicato acusó despidos injustificados, simulación de diálogo y la negativa patronal a otorgar incrementos salariales, defendiendo férreamente sus derechos laborales adquiridos.

El conflicto escaló rápidamente a los tribunales, creando un laberinto legal sumamente complejo. En febrero de 2026, un juez federal otorgó un amparo al patronato y declaró la huelga como inexistente, argumentando supuestas fallas en los estatutos sindicales durante el estallamiento del paro.

No obstante, el sindicato apeló la decisión de inmediato para proteger su movimiento. La tensión aumentó luego de que un Tribunal Colegiado solicitó formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso. En términos legales sencillos: si el máximo tribunal del país decide intervenir para analizar la constitucionalidad del caso, el juicio podría tardar más de un año en resolverse, dejando a la institución inoperante durante todo ese tiempo.

El reloj corre hacia junio

Es precisamente este empantanamiento judicial lo que vuelve tan crucial y urgente la intervención conciliatoria de la STPS. Esperar una resolución definitiva de la Suprema Corte significaría prolongar la agonía financiera para los trabajadores y la desesperación absoluta para los clientes.

La propuesta de votación en junio representa un botón de reinicio extrajudicial y pragmático. Si la base trabajadora da el sí en las próximas semanas, el Nacional Monte de Piedad volverá a operar, demostrando que el diálogo institucional y la democracia sindical pueden prevalecer sobre los litigios interminables.

JM