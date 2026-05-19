Huelga en Nacional Monte de Piedad: ¿Qué pasará si la SCJN atrae el caso?

El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad alcanza un punto crítico y mantiene en vilo a todo México tras casi ocho meses de persianas bajadas. Ahora, el caso da un giro inesperado: un Tribunal Colegiado solicita formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercer su facultad de atracción para resolver en definitiva la legalidad de este histórico movimiento sindical.

Los trabajadores del sindicato sostienen el paro de labores desde el primero de octubre de 2025 para exigir un aumento salarial y demandar respeto absoluto a su contrato colectivo, mientras el patronato busca modificar las condiciones laborales para evitar la quiebra.

El reloj corre para el Nacional Monte de Piedad

La posible intervención del máximo tribunal del país plantea un escenario de altísima tensión y de pronóstico reservado para ambas partes involucradas. Si los ministros de la SCJN deciden atraer el expediente , el proceso burocrático de asignar el caso a una ponencia, elaborar un proyecto de resolución exhaustivo y someterlo a votación en el pleno tomará más de un año de litigios.

Por el contrario, si la Corte rechaza la solicitud al considerar que el asunto carece de rango constitucional y representa un tema estrictamente legal, los magistrados del Tribunal Colegiado recuperarán el control y emitirán la sentencia final en cuestión de semanas.

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La alternativa de la Secretaría del Trabajo

Mientras los tribunales desahogan este complejo laberinto judicial, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) propone una ruta conciliatoria de emergencia para frenar el desgaste económico. La dependencia federal ofrece redactar una propuesta neutral, basada en mesas de diálogo previas, y someterla a votación directa, libre y secreta de todos los empleados, cuyo resultado obligará a ambas partes a acatar la decisión mayoritaria.

El patronato apoya abiertamente esta iniciativa gubernamental para reanudar operaciones de inmediato, pero el líder sindical, Arturo Zayún, exige revisar el documento primero para garantizar que el texto solucione las ocho violaciones al contrato colectivo original.

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¿Por qué el destino del Monte de Piedad está en manos de la Corte?

La crisis actual detonó el primero de octubre de 2025, cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores colocó las banderas rojinegras en más de trescientas sucursales tras fracasar las negociaciones salariales. El conflicto escaló drásticamente en febrero de 2026, momento en el que un juez de Distrito en Materia de Trabajo asestó un duro golpe al sindicato y declaró "inexistente" la huelga.

El juzgador argumentó que la organización gremial omitió cumplir con sus propios requisitos estatutarios para iniciar el paro, lo que motivó a los líderes sindicales a interponer el recurso de revisión que hoy toca las puertas de la SCJN.

Para comprender la magnitud de este enredo legal, resulta vital entender el concepto jurídico de "inexistencia de huelga" dentro del derecho laboral mexicano. La Ley Federal del Trabajo establece que un paro laboral resulta inexistente si los trabajadores no cumplen con los procedimientos formales previos, si no persiguen un objetivo legalmente válido o si la mayoría de los empleados rechaza el movimiento mediante un recuento oficial.

En el pasado, conflictos similares en diversas instituciones públicas y empresas privadas terminaron con el despido justificado de los huelguistas que se negaron a regresar a sus puestos tras una declaratoria de inexistencia, lo que eleva significativamente el riesgo para los miles de empleados del Monte de Piedad.

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El impacto en los bolsillos mexicanos

El estancamiento de las negociaciones golpea directamente la economía de miles de ciudadanos que dependen de los préstamos prendarios para sobrevivir a la cuesta económica.

Los usuarios enfrentan la frustrante imposibilidad de recuperar joyas, herramientas de trabajo y bienes familiares empeñados, mientras los trabajadores acumulan casi ocho meses sin cobrar sus salarios ni recibir prestaciones.

La prolongación del conflicto amenaza con asfixiar financieramente a la institución de asistencia privada más antigua de América, la cual advierte constantemente sobre una posible quiebra inminente si no logra modernizar su contrato colectivo para reducir los altos costos operativos.

JM