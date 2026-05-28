El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) logró reunir casi 50 millones de pesos en la subasta a sobre cerrado de bienes inmuebles celebrada este jueves 28 de mayo del 2026; sin embargo, no hubo personas interesadas en adquirir el terreno en Tapalpa donde "El Mencho" murió.

De acuerdo con el Indep, nadie se animó a hacer una oferta por el terreno en el exclusivo fraccionamiento "Tapalpa Country Club", en Tapalpa, Jalisco, en donde cayó abatido Nemesio Rubén Oseguera "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG) y por el que pedían 12 millones 939 mil 520 pesos. Tampoco hubo interés en adquirir la casa en Culiacán, Sinaloa, donde fue detenido Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo".

En la apertura de los sobres cerrados que se hizo en la sede del Indep, y en donde estuvo presente la directora general Mónica Fernández Balboa, sólo se presentaron ofertas para cuatro lotes.

¿Qué lotes del Indep se vendieron y cuánto se ofreció por ellos?

El Lote 4, en el cual se ofrecía un terreno en el prestigioso fraccionamiento "Zotogrande Residencial" en Zapopan, Jalisco, con un precio de salida de 13.8 millones de pesos, fue ganado por una persona que ofertó la puja más alta que fue de 21 millones 173 mil pesos.

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El Lote 12, en el que se remataba un lote comercial en Querétaro, Querétaro, y cuyo precio base de venta era de 2.6 millones de pesos, fue adjudicado a un participante que ofreció dos millones 810 mil pesos.

En cuanto al Lote 52 que correspondía a un terreno en Toluca, Estado de México, cuyo precio de salida era de 351 mil 280 pesos, fue adjudicado a quien ofreció 355 mil pesos.

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Finalmente, el Lote 75 en donde se oferta un lote comercial en Parral, Chihuahua, que tenía un precio base de vente por 22 millones 956 mil 236 pesos fue entregado al participante que ofertó 23 millones 500 mil 001 pesos.

En total, por la adjudicación de estos cuatro lotes, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado logró reunir poco más de 47.8 millones de pesos.

JM