La última propuesta de la Secretaría del Trabajo para acabar con la huelga en Nacional Monte de Piedad

Hace más de siete meses que comenzó la huelga en el Nacional Monte de Piedad, la cual continúa indefinidamente al no llegar aún a un acuerdo, sin embargo este mes la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) intervino con una propuesta como resolución poder arreglar la disputa.

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La última propuesta de la STPS consiste en la elaboración de un dictamen de solución que sea sometido a votación general, directa y secreta por parte de las y los trabajadores de Nacional Monte de Piedad para decidir el rumbo del Contrato Colectivo de Trabajo de forma directa.

El líder del sindicato, Arturo Zayún, ha manifestado una postura cautelosa pero abierta frente a la intervención de las autoridades. En recientes declaraciones, Zayún calificó como “un paso positivo para las y los trabajadores que la STPS ofrezca formular una propuesta de solución”, asegurando que el documento será analizado con plena responsabilidad y transparencia ante sus representados.

Sin embargo, también ha enfatizado que cualquier acuerdo definitivo deberá atender las violaciones al contrato colectivo que motivaron el paro en primer lugar.

Por el lado de la administración del Nacional Monte de Piedad ya manifestó formalmente su aceptación a esta ruta de solución.

Esta estrategia, presentada inicialmente a principios de mayo y vigente en el debate actual mientras el caso avanza de manera paralela en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), busca destrabar el paro de labores que ya acumula casi ocho meses de duración.

¿Por qué el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia?

El motivo legal por el cual el conflicto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación radica en la petición formal de un Tribunal Colegiado para determinar la existencia o inexistencia legal de la huelga.

El impacto numérico de este conflicto laboral refleja la urgencia de una resolución. Hasta la fecha, la huelga mantiene cerradas más de 300 sucursales en todo el país, afectando directamente a aproximadamente mil 800 trabajadores sindicalizados que han dejado de percibir sus salarios y prestaciones durante los 237 días que lleva el paro. A la par, se estima que cerca de 50 mil pignorantes se encuentran en la incertidumbre, sin poder recuperar sus prendas empeñadas debido a la inactividad de la institución.

KR