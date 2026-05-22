Nacional Monte de Piedad enfrenta este escenario si la SCJN interviene

La huelga en Nacional Monte de Piedad está a poco más de una semana de cumplir ocho meses. Las negociaciones parecen avanzar tras la última reunión entre representantes del sindicato y del patronato; sin embargo, continúa la espera por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que podría atraer el caso para determinar si la huelga es legal o no, como declaró en febrero pasado un juez de Distrito en Materia de Trabajo.

Tras la reunión, convocada por el Tribunal Laboral Federal, el dirigente sindical Arturo Zayún se mostró optimista al señalar que esperaban una “propuesta viable”. Además, adelantó que el 4 de junio habría una nueva reunión “en buenos términos y en aras de llegar a un acuerdo”.

En paralelo a las negociaciones, continúa el proceso de revisión promovido por la representación de los trabajadores para determinar la legalidad de la huelga, luego de la resolución de un juez de Distrito que concluyó que el sindicato no cumplió con sus propios requisitos estatutarios.

En caso de que la SCJN rechace la revisión por considerar que se trata de un tema “legal” y no “constitucional”, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá pronunciarse al respecto. En cualquier escenario, la resolución sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga será definitiva.

Esta instancia permite vislumbrar el posible desenlace del conflicto, aunque también anticipa que este podría no llegar pronto.

La decisión de la SCJN sobre si ejercerá o no la facultad de atracción se ha prolongado por más de dos semanas y, en caso de atraer el caso, se procedería a la elaboración de un proyecto de resolución y a una votación que podría tomar varios meses.

Para que un ministro tome el caso y redacte un proyecto de sentencia podría requerirse incluso más de un año.

Si la SCJN no ejerce la facultad de atracción y devuelve el expediente al Tribunal Colegiado, este tendrá que emitir una resolución definitiva, lo que podría tomar entre uno y tres meses.

Aldo Torres, vocero de Nacional Monte de Piedad, estimó la semana pasada que la huelga podría prolongarse un año más si la SCJN atrae el caso.

También advirtió que, durante ese tiempo, los trabajadores permanecerían sin recibir salario y que la Corte solo resolvería sobre la legalidad de la huelga, sin abordar el fondo del conflicto.

EL INFORMADOR/A. Navarro

¿Qué podría pasar si la huelga se declara inexistente?

Los trabajadores tendrían que levantar la huelga dentro de un plazo determinado.

En caso de no regresar al trabajo, la administración de Nacional Monte de Piedad podría concluir la relación laboral sin responsabilidad para la institución.

La institución no tendría obligación de pagar salarios caídos.

Las sucursales podrían reabrir incluso con intervención de la fuerza pública.

Aun en este escenario, una negociación con el sindicato seguiría siendo la mejor opción para el patronato, pues los despidos masivos limitarían la operatividad de la institución y podrían derivar en demandas individuales.

¿Qué podría pasar si la huelga se declara existente?

Nacional Monte de Piedad permanecería cerrado y la institución no podría contratar personal sustituto.

Habría pago de salarios caídos al término de la huelga.

La negociación se volvería inevitable, con el patronato en una posición de desventaja.



