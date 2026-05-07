La mañana de este jueves 7 de mayo de 2026, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encendió el debate político y diplomático al revelar un documento histórico inédito. Se trata de un edicto firmado en 1548 por el rey Carlos I de España, el cual expone de manera contundente los abusos cometidos por Hernán Cortés durante la época de la conquista.

Este movimiento estratégico desde Palacio Nacional busca desmentir las narrativas que intentan glorificar la figura del conquistador extremeño, respondiendo con evidencia documental a quienes minimizan las heridas del pasado colonial.

El detonante de esta revelación fue la reciente visita a nuestro país de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Durante su gira, la mandataria española participó en eventos organizados por la oposición, donde defendió el mestizaje y reivindicó abiertamente el legado de Cortés.

Ante esto, Sheinbaum no dudó en responder, calificando de "ignorancia" el intento de la derecha por rescatar a un personaje histórico que, según las propias palabras de la mandataria mexicana, fue un "feminicida" y "genocida" que causó un daño irreparable a las civilizaciones mesoamericanas.

Aquí les dejo el edicto de Carlos I de España en Valladolid, de 1548, en el que habla de las atrocidades de Hernán Cortés, a quien hoy pretende reivindicar la derecha mexicana. Los pueblos originarios son la verdadera reserva de valores del México de ayer y de hoy. pic.twitter.com/PSjE8GJUep— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 7, 2026

El peso histórico del edicto de 1548 que Sheinbaum exhibió en redes

El documento presentado por el Gobierno de México no es una simple anécdota, sino una provisión real emitida en Valladolid por el Consejo Real de Indias. En sus líneas, las autoridades de la Corona española ordenaban la liberación inmediata de todos los indígenas que el entonces Marqués del Valle había sometido a esclavitud de forma ilegal. Esta prueba documental echa por tierra las versiones negacionistas y confirma que la extrema violencia del conquistador fue condenada incluso por sus propios contemporáneos europeos en el siglo XVI.

Además de la esclavitud forzada, el texto histórico detalla episodios oscuros que marcaron la caída de los pueblos originarios. Entre las atrocidades mencionadas destacan la masacre de 400 hombres en el pueblo de Cachula y la sangrienta matanza de Cholula, donde familias enteras fueron asesinadas tras haber recibido pacíficamente a las tropas españolas.

Según la Presidenta, estos hechos demuestran que los pueblos indígenas, quienes resistieron en las montañas y preservaron su cultura, son la verdadera reserva moral y de valores del México actual, muy lejos de la visión eurocentrista.

El choque político entre Morena y el PAN

La controversia trascendió las fronteras de la historia para instalarse en la arena política actual. Sheinbaum criticó duramente a los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) por cobijar a Díaz Ayuso y aplaudir su discurso pro-conquista.

Para la jefa del Ejecutivo, resulta incomprensible que sectores conservadores mexicanos intenten rendir homenaje a un invasor que ordenaba marcar a mujeres y niños con hierro caliente, demostrando una profunda desconexión con la identidad nacional y un desprecio por las raíces indígenas de nuestra nación.

Para entender mejor la magnitud de este debate que domina las tendencias de búsqueda, aquí te presentamos los puntos clave de la polémica:

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El origen : La gira de Isabel Díaz Ayuso por México y su discurso a favor de la hispanidad.

: La gira de Isabel Díaz Ayuso por México y su discurso a favor de la hispanidad. La prueba : Un decreto de 1548 donde Carlos I de España frena los abusos de Cortés.

: Un decreto de 1548 donde Carlos I de España frena los abusos de Cortés. Los crímenes : Documentación oficial sobre esclavitud ilegal y masacres en Cholula y Cachula.

: Documentación oficial sobre esclavitud ilegal y masacres en Cholula y Cachula. La postura oficial: El Gobierno de México rechaza cualquier homenaje al conquistador y enaltece a los pueblos originarios.

Tensión diplomática en aumento

Este cruce de declaraciones representa el tercer choque directo entre Sheinbaum y Ayuso en menos de una semana, elevando la temperatura de las relaciones bilaterales. Mientras la líder madrileña acusa al gobierno de Morena de promover discursos de rencor y llevar al país por el camino de Venezuela, la administración mexicana se mantiene firme en su exigencia de respeto a la soberanía y a la memoria histórica. La gira, que inicialmente tenía un perfil económico, se ha transformado en una auténtica batalla ideológica internacional.

JM