Miércoles, 18 de Marzo 2026

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Sheinbaum invita al Rey Felipe VI de España a asistir al Mundial

Sheinbaum expresó en una carta dirigida al rey español que el Mundial “constituye una coyuntura propicia”

Por: EFE

La Casa del Rey recibió con agrado la invitación personal de Sheinbaum para visitar México. EFE/ARCHIVO/J. Méndez

La Casa del Rey recibió con agrado la invitación personal de Sheinbaum para visitar México. EFE/ARCHIVO/J. Méndez

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, invitó al rey Felipe VI a asistir al Mundial de futbol que se celebrará en el territorio —coorganizador junto a Canadá y Estados Unidos—  del 11 de junio al 19 de julio, según informaron este miércoles fuentes de la Casa Real.

En su carta dirigida al rey de España, Sheinbaum expresa que este evento deportivo "constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España, forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos".

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La Casa del Rey recibió con agrado esta invitación personal al monarca para visitar México en el marco de la "relación fraternal" y amistosa entre los dos países, indicó Zarzuela.

Una invitación que se ha conocido después de que Sheinbaum no descartara acudir a la Cumbre Iberoamericana de 2026, que se celebrará en Madrid en noviembre, tras las declaraciones realizadas el pasado lunes por Felipe VI, reconociendo que en la conquista de América hubo "mucho abuso".

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