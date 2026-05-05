La derecha nacional está "democrática y moralmente derrotada" y ha coincidido con intereses extranjeros, consideró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a la vez que señaló a la ultraderecha internacional de buscar frenar la trasformación en México.

Lo anterior, al referirse a la visita que hizo la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Ciudad de México.

"Pienso que tenemos una derecha nacional democrática y moralmente derrotada, que ha coincidido también con intereses extranjeros. Y por otro lado, tenemos una ultraderecha internacional que busca frenar la transformación de nuestro país, México, el gobierno de la transformación", señaló.

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En conferencia de prensa, Brugada Molina consideró "muy grave que en pleno siglo XXI" se diga que lo que ocurrió durante la época de la Conquista no pasó y se trate de desaparecer el genocidio y la barbarie que sucedió.

"Tenemos que reconocer lo que ha pasado y hoy más que nunca reconocer que tenemos raíces indígenas, que hoy los indígenas son lo más importante para nuestro país y que tenemos que darle esa magnitud. Así que rechazamos totalmente lo que sucedió, los comentarios y la visión que se tiene (...) y si piensan que con esa visión van a avanzar en este país están totalmente equivocados y muestra una vez más una visión racista, muestra una vez más una visión clasista que aquí en nuestro país y en nuestra ciudad no compartimos", advirtió.

JM